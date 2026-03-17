В Death Stranding 2 одновременно с релизом на ПК появятся новый режим сложности, сцены с живыми актёрами и многое другое

Хидео Кодзима рассказал о нескольких обновлениях, запланированных для Death Stranding 2 в преддверии выхода игры на ПК. Информация была предоставлена ​​во время недавнего выступления в подкасте.

Среди дополнений — новый, более сложный режим сложности под названием «В дикую местность» (To The Wilder), а также новые предметы и ряд изменений в игровом процессе, основанных на собранных данных игроков. Кодзима также подтвердил, что сцены с живыми актёрами, ранее вырезанные из игры из-за ограничений по объёму памяти, будут добавлены в обновлённую версию.

Также запланированы несколько небольших изменений и улучшений качества жизни. Игроки смогут переигрывать битвы с Нилом в любое время, а персонаж Хиральный Кот появится в комнате Сэма на корабле DHMV Magellan. Кодзима также упомянул, что в игру внедряется множество дополнительных мелких изменений.

Версия для ПК будет включать такие технические особенности, как поддержка сверхширокоформатных дисплеев и совместимость с контроллерами PlayStation 5. По словам Кодзимы, новые обновления для версии PlayStation 5 будут выпущены одновременно с запуском версии для ПК. Он также отметил, что скоро выйдет новый трейлер, смонтированный им.

Релиз Death Stranding 2: On the Beach на ПК запланирован на 19 марта 2026 года.