В Death Stranding 2: On the Beach будет асинхронный мультиплеер, как в оригинале

Sony и Kojima Productions обновили страницу Death Stranding 2: On the Beach в PlayStation Store, раскрыв новые подробности о проекте. В частности, подтвердилось, что в игре будут асинхронные многопользовательские функции, знакомые по оригинальной Death Stranding.

Согласно описанию «социального геймплея», игроки смогут влиять на игровой мир друг друга, оставляя полезные объекты — лестницы, верёвки и другие элементы, облегчающие передвижение. Как и раньше, для использования этих функций не потребуется подписка PlayStation Plus.

Помимо этого, в описании игры упоминаются:

Открытый мир , легко поддающийся исследованию.

, легко поддающийся исследованию. Захватывающий и адаптируемый бой .

. Глубокий сюжет с новыми и знакомыми персонажами.

Сюжет продолжит историю Сэма Портера Бриджеса, который отправится в новое путешествие, чтобы спасти человечество от возможного вымирания. В описании также говорится о вопросе соединения людей, который вновь станет ключевой темой игры.

Обновление PlayStation Store появилось за неделю до важных новостей. 9 марта Sony и Kojima Productions проведут специальную панель на выставке SXSW 2025, где расскажут новые подробности о Death Stranding 2.

Хотя точная программа мероприятия пока неизвестна, ожидается новый трейлер, который Хидео Кодзима уже несколько раз тизерил в соцсетях. Вероятно, именно на SXSW будет объявлена дата выхода игры.

Кодзима ранее отмечал, что трейлер находится на финальной стадии редактирования и строится вокруг музыкальной темы. По его словам, сначала создаётся интуитивная нарезка под музыку, а затем финальная версия формируется с учётом повествовательных ритмов и переходов.

Пока трейлер монтируется, студия завершает работу с японскими актёрами. Недавно Кодзима сообщил о завершении записи сцен с участием Кенджиро Цуды, Наны Мизуки, Томокадзу Сугиты, Шиона Вакаямы, Акихико Исидзуми и Мицуру Миямото. При этом запись японской озвучки ещё не окончена, работы предстоит много.

Ранее Кодзима показывал фрагмент нового трейлера, в котором Сэм и Фрагил обсуждают первую встречу с неким персонажем. Это подтверждает, что важные персонажи из первой игры вернутся в On the Beach.

Игра создаётся эксклюзивно для PS5, но если следовать традиции первой части, то позже Death Stranding 2 может появиться и на ПК. Официальная дата выхода пока не объявлена, но, возможно, мы узнаем её уже 9 марта.