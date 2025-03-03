В Death Stranding 2: On the Beach будет асинхронный мультиплеер, как в оригинале

Sony и Kojima Productions обновили страницу Death Stranding 2: On the Beach в PlayStation Store, раскрыв новые подробности о проекте. В частности, подтвердилось, что в игре будут асинхронные многопользовательские функции, знакомые по оригинальной Death Stranding.
Согласно описанию «социального геймплея», игроки смогут влиять на игровой мир друг друга, оставляя полезные объекты — лестницы, верёвки и другие элементы, облегчающие передвижение. Как и раньше, для использования этих функций не потребуется подписка PlayStation Plus.
Помимо этого, в описании игры упоминаются:
- Открытый мир, легко поддающийся исследованию.
- Захватывающий и адаптируемый бой.
- Глубокий сюжет с новыми и знакомыми персонажами.
Сюжет продолжит историю Сэма Портера Бриджеса, который отправится в новое путешествие, чтобы спасти человечество от возможного вымирания. В описании также говорится о вопросе соединения людей, который вновь станет ключевой темой игры.
Обновление PlayStation Store появилось за неделю до важных новостей. 9 марта Sony и Kojima Productions проведут специальную панель на выставке SXSW 2025, где расскажут новые подробности о Death Stranding 2.
Хотя точная программа мероприятия пока неизвестна, ожидается новый трейлер, который Хидео Кодзима уже несколько раз тизерил в соцсетях. Вероятно, именно на SXSW будет объявлена дата выхода игры.
Кодзима ранее отмечал, что трейлер находится на финальной стадии редактирования и строится вокруг музыкальной темы. По его словам, сначала создаётся интуитивная нарезка под музыку, а затем финальная версия формируется с учётом повествовательных ритмов и переходов.
Пока трейлер монтируется, студия завершает работу с японскими актёрами. Недавно Кодзима сообщил о завершении записи сцен с участием Кенджиро Цуды, Наны Мизуки, Томокадзу Сугиты, Шиона Вакаямы, Акихико Исидзуми и Мицуру Миямото. При этом запись японской озвучки ещё не окончена, работы предстоит много.
Ранее Кодзима показывал фрагмент нового трейлера, в котором Сэм и Фрагил обсуждают первую встречу с неким персонажем. Это подтверждает, что важные персонажи из первой игры вернутся в On the Beach.
Игра создаётся эксклюзивно для PS5, но если следовать традиции первой части, то позже Death Stranding 2 может появиться и на ПК. Официальная дата выхода пока не объявлена, но, возможно, мы узнаем её уже 9 марта.
Асихронный режим прикольный, но я его сразу выключил, так как он ломает атмосферу - всякие вот эти сердечки, лайки и тд... Гораздо интереснее проходить самому, строить все сооружения и дороги с нуля, таская тонны материалов на себе или перевозя на грузовике...
так же слишком долго
ты больше 200 часов потратишь, я вообще не понимаю как люди в пиратку в нее играли)
Так там сами персонажи сайки/дизлайки ставят
Лол. У некоторых стояк на гринд ради гринда)
на прохождение игры первый раз ушло 170 часов, а вот Director's Cut - я исследовал полностью собрав все достижения, и на это ушло 240 часов. это было офигенно!
но просто так ведь не задумано разрабом)
но если ты кайфанул, то 0 вопросов)
Только понять не могу, неужели фактор вымирания дал всего пару лет людям?
А что они там будут делать соревноватся кто больше посылок доставит 😂😂🤣🤣😂😂
ну это круто круто, я вообще не понимаю - за что берут деньги особенно у essentials плана = 100 баксов в год подари, на ps3 и стиме онлайн бесплатен всегда - никто не умер
почему экз сони то? ведь кодзима выкупил права
какой регион и где посоветуете покупать плойку?
а то эти экзы достали, ждать влом
полгода, а то и больше эти экзы висят
вот эта игра, гта 6, призрак йотей, павук 3 если выйдет, новый бог войны если выйдет все сначала на консоли
Не нужен этот хлам унылый