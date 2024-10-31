В Death Stranding 2: On the Beach появится возможность вспомнить события первой игры

Серия Death Stranding от Kojima Productions насчитывает всего одну игру, а ее продолжение, Death Stranding 2: On the Beach, выйдет в 2025 году. Может быть сложно вспомнить все, что происходило в первой игре, но, к счастью, режиссер Хидео Кодзима подтвердил возможность обзора в сиквеле.

Эта опция доступна из самого главного меню, хотя Кодзима говорит, что она «очень временная» (и еще неизвестно, насколько подробно она пересказывает историю). Тем не менее, этого должно быть достаточно для новых игроков, начинающих с сиквела. В Death Stranding 2: On the Beach возвращается Сэм «Портер» Бриджес, который присоединяется к DHV Magellan, чтобы соединить регионы за пределами Северной Америки.

Death Stranding 2: On the Beach выходит на PS5. Точная дата выхода неизвестна, но Кодзима говорит, что она будет объявлена ​​в следующем году.