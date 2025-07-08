В Death Stranding 2 знаки от других игроков подставляют еще хуже шуточных посланий в Dark Souls и Elden Ring

Вторая часть Death Stranding продолжает развивать концепцию асинхронного мультиплеера, в котором игроки могут помогать друг другу, не встречаясь напрямую. Но как показала практика, даже в мире, построенном на идее взаимовыручки, всегда найдётся место для саботажа. Сообщество игроков Death Stranding 2 всё чаще жалуется на злоупотребление системой игровых знаков — теперь они используются не только для помощи, но и ради откровенного вредительства.

На Reddit стали массово появляться записи, в которых пользователи делятся своими неудачами. Главный виновник — знак ускорения. По задумке, он должен помогать курьерам преодолевать большие расстояния на транспорте, придавая скорость. Его особенность в том, что он не тратить заряд батареи и автоматически прибавляет скорость на транспорте. Однако многие игроки начали размещать такие знаки в самых неподходящих местах: перед стенами, на поворотах и даже рядом с обрывами. Один из пользователей рассказал, как потерял S+ рейтинг и врезался в каменную стену, другой — с горечью признался, что по вине "вредного" ускорения случайно сбил коалового кускуса, за что лишился 100 лайков.

В сообществе уже начали сравнивать происходящее с Dark Souls и Elden Ring, где игроки массово оставляют обманчивые сообщения вроде “невидимая стена впереди” или "впереди тропа" перед обрывом, заманивая в ловушки или к гибели от мимиков. Но в случае с Death Stranding 2 всё выглядит куда болезненнее: последствия отражаются не только на моральном состоянии, но и на игровом прогрессе — повреждённый груз, проваленные миссии, снижение рейтинга.

Неудивительно, что даже на фоне подобных провокаций игра продолжает пользоваться огромной популярностью. Напомним, Death Stranding 2 недавно получила наивысший пользовательский рейтинг в PlayStation Store, обогнав Expedition 33 и Kingdom Come: Deliverance 2. Это говорит о том, что несмотря на сложности и подставы, игроки продолжают ценить атмосферу, геймплей и задумку Кодзимы.

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Игра Death Stranding 2: On the Beach уже доступна на PlayStation 5, а позже должна выйти и на ПК.