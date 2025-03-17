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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 405 оценок

В PS Store и Amazon открылись предзаказы на Death Stranding 2: On the Beach

Gruz_ Gruz_

В июне этого года состоится релиз Death Stranding 2: On The Beach - одной из самых ожидаемых игр этого года, а сегодня был открыт прием предзаказов.

Желающие получить копию Death Stranding 2: On The Beach в цифровом виде в PlayStation Store или на физических носителях через Amazon могут оформить предзаказ игры по цене $60 за стандартную версию и $70 за расширенную. Расширенное издание позволит игрокам познакомиться с игрой на 48 часов раньше официального релиза, а также другие эксклюзивные бонусы.

Кроме того, оформившие предзаказ на Death Stranding 2 также получат ряд внутриигровых бонусов: голограмму Quokka и три экзоскелета для Сэма.

Официальный релиз Death Stranding 2: On The Beach запланирован на 26 июня 2025 года для PlayStation 5.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Max Rolens

Ясно, версию стим снова ждать 2 года

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Dusty Rust

думаю что намного меньше, так как KJP теперь полностью независимая студия

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