В сеть опубликовали трофеи Death Stranding 2: On The Beach - готовьтесь выполнять доставки на S-ранг

Ниже будет немного спойлеров к количеству глав.
В игре будет целых 16 глав (на 2 главы больше по сюжету и на одну из эндгейма оригинальной игры).
В целом курьерам все также придется прокладывать маршрут с помощью разных построек, ставить лайки, открывать побочные активности (горячие источники, VR и многое другое) и сражаться с множеством тварей.
Однако есть один трофей, потребующий от вас подключения к интернету, а также несколько трофеев, посвященных раскрытию некоторых тайн персонажей мира игры.
А именно некоего «Пицца Повара», Всадника без головы и боссов игры: «Лорда смоляного озера» и золотого хирального существа.
Суммарно сиквел насчитывает 55 трофеев, а платина называется Homo Liberans: The Savior of Humanity.
Да, мы больше не «Люденсы», а более высшая ступень эволюции по мнению Кодзимы.
С полным списком трофеев можно ознакомиться на тут.
Релиз Death Stranding 2: On the Beach состоится 26 июня. Для обладателей цифрового Deluxe-издания откроется ранний доступ на 48 часов, 24 июня.
Как бы первую часть пройти
я глянул игрофильм,и то задушнился)) не говоря о том,еще в это играть,каждому свое 100% но блин,уж слишком намучено перекручено,хотя в целом - 2ая часть смотрится более экшоново)) но понимаю что это чисто трейлер - нарезка))) 10 мин из 30ч игры))) грубо говоря)
игра жанра симулятор яндекс доставки, не знаю кто в такое будет играть.
Вы вот не знаете, а я знаю.