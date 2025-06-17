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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 482 оценки

В сеть опубликовали трофеи Death Stranding 2: On The Beach - готовьтесь выполнять доставки на S-ранг

Solstice Solstice

Ниже будет немного спойлеров к количеству глав.

В игре будет целых 16 глав (на 2 главы больше по сюжету и на одну из эндгейма оригинальной игры).

В целом курьерам все также придется прокладывать маршрут с помощью разных построек, ставить лайки, открывать побочные активности (горячие источники, VR и многое другое) и сражаться с множеством тварей.

Однако есть один трофей, потребующий от вас подключения к интернету, а также несколько трофеев, посвященных раскрытию некоторых тайн персонажей мира игры.

А именно некоего «Пицца Повара», Всадника без головы и боссов игры: «Лорда смоляного озера» и золотого хирального существа.

Суммарно сиквел насчитывает 55 трофеев, а платина называется Homo Liberans: The Savior of Humanity.

Да, мы больше не «Люденсы», а более высшая ступень эволюции по мнению Кодзимы.

С полным списком трофеев можно ознакомиться на тут.

Релиз Death Stranding 2: On the Beach состоится 26 июня. Для обладателей цифрового Deluxe-издания откроется ранний доступ на 48 часов, 24 июня.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Carissa7517

Как бы первую часть пройти

2
Abramski90

я глянул игрофильм,и то задушнился)) не говоря о том,еще в это играть,каждому свое 100% но блин,уж слишком намучено перекручено,хотя в целом - 2ая часть смотрится более экшоново)) но понимаю что это чисто трейлер - нарезка))) 10 мин из 30ч игры))) грубо говоря)

1
Brock_Harrison

игра жанра симулятор яндекс доставки, не знаю кто в такое будет играть.

DmitriyKats

Вы вот не знаете, а я знаю.