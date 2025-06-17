В сеть опубликовали трофеи Death Stranding 2: On The Beach - готовьтесь выполнять доставки на S-ранг

Ниже будет немного спойлеров к количеству глав.

В игре будет целых 16 глав (на 2 главы больше по сюжету и на одну из эндгейма оригинальной игры).

В целом курьерам все также придется прокладывать маршрут с помощью разных построек, ставить лайки, открывать побочные активности (горячие источники, VR и многое другое) и сражаться с множеством тварей.

Однако есть один трофей, потребующий от вас подключения к интернету, а также несколько трофеев, посвященных раскрытию некоторых тайн персонажей мира игры.

А именно некоего «Пицца Повара», Всадника без головы и боссов игры: «Лорда смоляного озера» и золотого хирального существа.

Суммарно сиквел насчитывает 55 трофеев, а платина называется Homo Liberans: The Savior of Humanity.

Да, мы больше не «Люденсы», а более высшая ступень эволюции по мнению Кодзимы.

С полным списком трофеев можно ознакомиться на тут.

Релиз Death Stranding 2: On the Beach состоится 26 июня. Для обладателей цифрового Deluxe-издания откроется ранний доступ на 48 часов, 24 июня.