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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 495 оценок

"Вершина творческого геймдизайна": Death Stranding 2 получает восторженные отзывы прессы

Gutsz Gutsz

До полноценного релиза Death Stranding 2: On the Beach остаются считаные дни, и судя по первым обзорам, Хидэо Кодзима вновь сумел создать нечто выдающееся. Продолжение одного из самых неоднозначных, но запоминающихся проектов последнего десятилетия вновь предлагает нестандартный подход к повествованию, уникальный игровой процесс и фирменную эмоциональность. И, похоже, результат оправдал ожидания как критиков, так и поклонников.

Первые оценки от международной прессы говорят сами за себя:

  • Gaming Nexus — ★ 10 / 10
  • GRYOnline.pl — ★ 10 / 10
  • WellPlayed — ★ 10 / 10
  • PSX Brasil — ★ 95 / 100
  • Screen Rant — ★ 100 / 100
  • VGC — ★ 100 / 100
  • CGMagazine — ★ 9 / 10
  • Oyungezer Online — ★ 9 / 10
  • Worth Playing — ★ 9 / 10
  • Sirus Gaming — ★ 9 / 10
  • IGN — ★ 90 / 100
  • GamesRadar+ — ★ 80 / 100

На агрегаторах оценки выглядят не менее впечатляюще:

  • OpenCritic — средний балл 92% критиков рекомендуют игру
  • Metacritic — 88 на основе 66 рецензий

Большинство рецензентов подчеркивают, что Death Stranding 2 стал более масштабным, более динамичным и эмоционально насыщенным продолжением. Игра по-прежнему остаётся «на любителя», но её художественная смелость, атмосфера и геймплейная основа сделали её одной из самых уникальных и зрелых работ в игровой индустрии последних лет. Сиквел во многом повторяет формулу первой части, однако эволюционирует во многих местах и принося при этом совершенно новые элементы.

Новые скриншоты из обзоров:

+ ещё 5 картинок

Как отмечают критики, если вам не понравилась первая игра, вторая часть вряд ли завоюет вашу симпатию. Тем не менее игра актеров, сюжет, постановки и увлекательные игрового процесс казалось бы рутинных занятий перекрывает многие недостатки.

Немного свежего геймплея:

Death Stranding 2: On the Beach выходит 26 июня 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5.

28
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
Кошачий комочек

что с этим миром не так....восхваляют симулятор ходьбы...

34
Anglerfish

Главное — реклама и громкое имя создателя. А уж игра может быть при этом чем угодно, хоть визуальной новеллой.

7
MagnanimousCecil

Ассасин тоже в это превратился, принеси подай, но еще и сюжет отсутствует

5
SexualHarassmentPanda

Первые 43 минуты игры.

1
Человек-Анекдот

ну как говорится куча мух не может ошибаться

18
Gut Ferrier

Или

9
Tiger Goose

Поздравляю гения с очередным триумфом.

14
Человек-Анекдот

причёт тут симулятор курьера 2 и какой то гений не связанный с этой игрой?

11
Grognac

Death Stranding это ВЕЛИКАЯ Игра .....не понимал хейта некоторых умалишеных...очень жду когда же я наконец то приступлю к прохождению 2 части....именно эту игру я призываю уж точно купить даже не думая ...Кодзима достоин этого

12
BLATNOY1

В чем величие этой игры?

5
K0t Felix

На каждый товар есть свой покупатель

2
ldssa jbcfsgfhd

не понимаю "умалишеных" которые восторгаются этим унылым в прямом смысле симулятором ходьбы

2
Jarvis666
Игра по-прежнему остаётся «на любителя», но

Но Кодзимоид жëстко прогрел денежкой кого надо, поэтому 10/10, геймплей на кончиках рюкзака Яндекс курьера))

8
Nereteresis

Пустые локи, это творческий геймдизайн?

8
Антон Радикалушкин

Mgs v не аст соврать

2
Ahnx

У этих проплаченных ослов бывают какие-то оценки, кроме 10/10?

6
Tiger Goose

12 из 10 на кончиках пальцев.

Lyс

Хз, читал отзывы о первой и ни один положительный отзыв толком не мотивирован, кроме "крутые ролики", а все негативные сходятся в "симулятор курьера" и "отсутствие геимплея", а оценки тоже высокие

4
BLATNOY1

Ты просто за искусство не шаришь поэтому "какой-то" посыл не увидел. Коджима Гений

4
Mihanbo

ничего удивительного,журнашлюхи топовые калоеды)))

4
TheCalvariam

факт

1
KookyPentheus

Кел

3
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