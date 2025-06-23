"Вершина творческого геймдизайна": Death Stranding 2 получает восторженные отзывы прессы

До полноценного релиза Death Stranding 2: On the Beach остаются считаные дни, и судя по первым обзорам, Хидэо Кодзима вновь сумел создать нечто выдающееся. Продолжение одного из самых неоднозначных, но запоминающихся проектов последнего десятилетия вновь предлагает нестандартный подход к повествованию, уникальный игровой процесс и фирменную эмоциональность. И, похоже, результат оправдал ожидания как критиков, так и поклонников.
Первые оценки от международной прессы говорят сами за себя:
- Gaming Nexus — ★ 10 / 10
- GRYOnline.pl — ★ 10 / 10
- WellPlayed — ★ 10 / 10
- PSX Brasil — ★ 95 / 100
- Screen Rant — ★ 100 / 100
- VGC — ★ 100 / 100
- CGMagazine — ★ 9 / 10
- Oyungezer Online — ★ 9 / 10
- Worth Playing — ★ 9 / 10
- Sirus Gaming — ★ 9 / 10
- IGN — ★ 90 / 100
- GamesRadar+ — ★ 80 / 100
На агрегаторах оценки выглядят не менее впечатляюще:
- OpenCritic — средний балл 92% критиков рекомендуют игру
- Metacritic — 88 на основе 66 рецензий
Большинство рецензентов подчеркивают, что Death Stranding 2 стал более масштабным, более динамичным и эмоционально насыщенным продолжением. Игра по-прежнему остаётся «на любителя», но её художественная смелость, атмосфера и геймплейная основа сделали её одной из самых уникальных и зрелых работ в игровой индустрии последних лет. Сиквел во многом повторяет формулу первой части, однако эволюционирует во многих местах и принося при этом совершенно новые элементы.
Новые скриншоты из обзоров:
Как отмечают критики, если вам не понравилась первая игра, вторая часть вряд ли завоюет вашу симпатию. Тем не менее игра актеров, сюжет, постановки и увлекательные игрового процесс казалось бы рутинных занятий перекрывает многие недостатки.
Немного свежего геймплея:
Death Stranding 2: On the Beach выходит 26 июня 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5.
что с этим миром не так....восхваляют симулятор ходьбы...
Главное — реклама и громкое имя создателя. А уж игра может быть при этом чем угодно, хоть визуальной новеллой.
Ассасин тоже в это превратился, принеси подай, но еще и сюжет отсутствует
Первые 43 минуты игры.
ну как говорится куча мух не может ошибаться
Или
Поздравляю гения с очередным триумфом.
причёт тут симулятор курьера 2 и какой то гений не связанный с этой игрой?
Death Stranding это ВЕЛИКАЯ Игра .....не понимал хейта некоторых умалишеных...очень жду когда же я наконец то приступлю к прохождению 2 части....именно эту игру я призываю уж точно купить даже не думая ...Кодзима достоин этого
В чем величие этой игры?
На каждый товар есть свой покупатель
не понимаю "умалишеных" которые восторгаются этим унылым в прямом смысле симулятором ходьбы
Но Кодзимоид жëстко прогрел денежкой кого надо, поэтому 10/10, геймплей на кончиках рюкзака Яндекс курьера))
Пустые локи, это творческий геймдизайн?
Mgs v не аст соврать
У этих проплаченных ослов бывают какие-то оценки, кроме 10/10?
12 из 10 на кончиках пальцев.
Хз, читал отзывы о первой и ни один положительный отзыв толком не мотивирован, кроме "крутые ролики", а все негативные сходятся в "симулятор курьера" и "отсутствие геимплея", а оценки тоже высокие
Ты просто за искусство не шаришь поэтому "какой-то" посыл не увидел. Коджима Гений
ничего удивительного,журнашлюхи топовые калоеды)))
факт
Кел