"Вершина творческого геймдизайна": Death Stranding 2 получает восторженные отзывы прессы

До полноценного релиза Death Stranding 2: On the Beach остаются считаные дни, и судя по первым обзорам, Хидэо Кодзима вновь сумел создать нечто выдающееся. Продолжение одного из самых неоднозначных, но запоминающихся проектов последнего десятилетия вновь предлагает нестандартный подход к повествованию, уникальный игровой процесс и фирменную эмоциональность. И, похоже, результат оправдал ожидания как критиков, так и поклонников.

Первые оценки от международной прессы говорят сами за себя:

Gaming Nexus — ★ 10 / 10

— ★ 10 / 10 GRYOnline.pl — ★ 10 / 10

— ★ 10 / 10 WellPlayed — ★ 10 / 10

— ★ 10 / 10 PSX Brasil — ★ 95 / 100

— ★ 95 / 100 Screen Rant — ★ 100 / 100

— ★ 100 / 100 VGC — ★ 100 / 100

— ★ 100 / 100 CGMagazine — ★ 9 / 10

— ★ 9 / 10 Oyungezer Online — ★ 9 / 10

— ★ 9 / 10 Worth Playing — ★ 9 / 10

— ★ 9 / 10 Sirus Gaming — ★ 9 / 10

— ★ 9 / 10 IGN — ★ 90 / 100

— ★ 90 / 100 GamesRadar+ — ★ 80 / 100

На агрегаторах оценки выглядят не менее впечатляюще:

OpenCritic — средний балл 92% критиков рекомендуют игру

— средний балл 92% критиков рекомендуют игру Metacritic — 88 на основе 66 рецензий

Большинство рецензентов подчеркивают, что Death Stranding 2 стал более масштабным, более динамичным и эмоционально насыщенным продолжением. Игра по-прежнему остаётся «на любителя», но её художественная смелость, атмосфера и геймплейная основа сделали её одной из самых уникальных и зрелых работ в игровой индустрии последних лет. Сиквел во многом повторяет формулу первой части, однако эволюционирует во многих местах и принося при этом совершенно новые элементы.

Новые скриншоты из обзоров:

Как отмечают критики, если вам не понравилась первая игра, вторая часть вряд ли завоюет вашу симпатию. Тем не менее игра актеров, сюжет, постановки и увлекательные игрового процесс казалось бы рутинных занятий перекрывает многие недостатки.

Немного свежего геймплея:

Death Stranding 2: On the Beach выходит 26 июня 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5.