Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 828 оценок

Версия Death Stranding 2: On the Beach для ПК поддерживает трассировку лучей для отражений и окружающего затенения

monk70 monk70

Компания Sony объявила, что Death Stranding 2: On the Beach будет поддерживать эффекты трассировки лучей на ПК. Nixxes использовала трассировку лучей для улучшения отражений и затенения окружающей среды в игре. При включении трассировки лучей отражения применяются к таким поверхностям, как вода и смола. С другой стороны, затенение окружающей среды с помощью трассировки лучей применяет эффекты окружающего освещения к сценам, что приводит к более реалистичным теням в щелях, углах и между объектами.

Следует отметить, что эти эффекты трассировки лучей не были включены в требования к ПК, которые Sony опубликовала некоторое время назад. Другими словами, эти характеристики ПК относились к растровой версии.

Версия для ПК будет иметь неограниченную частоту кадров и поддержку сверхширокоформатных мониторов. Она также будет поддерживать контроллер DualSense. Кроме того, вы можете ожидать поддержки практически всех апскейлеров для ПК: NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS.

Death Stranding 2: On the Beach выходит на ПК 19 марта.

ПК Технологии
7
7
Комментарии:  7
Greencore

Последняя часть которая выходит на боярский ПК, потом этот кал от гения будут вкушать только консольщики.

makeavelli

и чо ?

SkyraX

лучше бы трассировку пути добавили, в кп77 прям кайф для глаз например

Пользователь ВКонтакте

Главное что бы эффекты денуво не поддерживала // Артем Самаковский

Константин335

А во сколько по времени завтра выходит?