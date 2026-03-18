Версия Death Stranding 2: On the Beach для ПК поддерживает трассировку лучей для отражений и окружающего затенения

Компания Sony объявила, что Death Stranding 2: On the Beach будет поддерживать эффекты трассировки лучей на ПК. Nixxes использовала трассировку лучей для улучшения отражений и затенения окружающей среды в игре. При включении трассировки лучей отражения применяются к таким поверхностям, как вода и смола. С другой стороны, затенение окружающей среды с помощью трассировки лучей применяет эффекты окружающего освещения к сценам, что приводит к более реалистичным теням в щелях, углах и между объектами.

Следует отметить, что эти эффекты трассировки лучей не были включены в требования к ПК, которые Sony опубликовала некоторое время назад. Другими словами, эти характеристики ПК относились к растровой версии.

Версия для ПК будет иметь неограниченную частоту кадров и поддержку сверхширокоформатных мониторов. Она также будет поддерживать контроллер DualSense. Кроме того, вы можете ожидать поддержки практически всех апскейлеров для ПК: NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS.

Death Stranding 2: On the Beach выходит на ПК 19 марта.