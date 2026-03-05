ЧАТ ИГРЫ
Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 817 оценок

VR-тренировка перед релизом: новый трейлер Death Stranding 2: On the Beach показывает необычный режим подготовки Сэма

butcher69 butcher69

Студия Kojima Productions продолжает готовить игроков к скорому ПК-релизу Death Stranding 2: On the Beach, который состоится уже 19 марта. В свежем трейлере разработчики решили обратить внимание на одну из самых любопытных особенностей игры — режим VR-тренировки, позволяющий отточить боевые навыки главного героя.

В ролике Sam Porter Bridges демонстрирует различные приёмы из своего арсенала и отрабатывает их в виртуальных испытаниях. Такой формат тренировок позволяет безопасно освоить механики боя и подготовиться к ситуациям, когда опасность может подстерегать буквально на каждом шагу.

По мере прохождения сюжета игрокам открываются новые тренировочные миссии. Они служат не только способом улучшить свои навыки, но и дополнительной активностью, к которой можно возвращаться после основной кампании. Успешное выполнение испытаний приносит «лайки» — фирменную систему поощрения серии.

Для владельцев версии на PS5 этот режим уже доступен: попасть в него можно из личной комнаты Сэма на борту корабля DHV Magellan. Тем же, кто планирует познакомиться с игрой на ПК, разработчики предлагают заранее взглянуть на систему тренировок и понять, как именно она помогает поддерживать героя в боевой форме.

ПК-версия игры выйдет 19 марта, и VR-тренировка может стать одним из способов продлить жизнь проекту даже после завершения основной истории.

Комментарии:  8
agula98

Последний порт от Сони на пк

5
Brainstoun

Не, не, не, я оч жду вторую часть, я себе её не спойлерил, игра уже в стиме предзаказана, осталось дождаться))

2
GamingWorkshop

Намек на гачу по ДедСтрндин?