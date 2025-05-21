"Я не создаю игры, которые понравятся всем": Хидэо Кодзима признался, что не прислушивается к критике сюжета

Хидэо Кодзима, известный своими нестандартными подходами к игровому дизайну и рассказу историй, вновь дал понять, что его игры — это, прежде всего, личные высказывания, а не продукты, созданные для массовой аудитории. В свежем интервью журналу Edge легендарный геймдизайнер подтвердил, что сюжетные элементы и тематика его проектов не подлежат корректировке под вкусы игроков.

По словам Кодзимы, он обращает внимание на технические замечания, например, связанные с управлением или работой камеры, однако в остальном остаётся верен собственному видению:

Я не изменяю тематику и сюжет из-за отзывов. Конечно, я хочу, чтобы в мою игру играли, поэтому до некоторой степени я должен прислушиваться. Но меня не интересует создание чего-то, что понравится всем.

Кодзима также раскрыл интересную деталь о Death Stranding: во время тестирования оригинальной игры около 60% участников назвали её «ужасной» — и это, по мнению разработчика, «хороший баланс». Такой подход объясняет и обилие сюрреалистичных решений, среди которых — младенец в капсуле, боевые грибы и «оружие» из мочи главного героя.

Его стремление к экспериментам прочно укоренилось ещё со времён Metal Gear, и, судя по всему, Death Stranding 2: On the Beach продолжит это направление. Хидэо Кодзима не скрывает: он хочет удивлять, провоцировать и оставаться верным себе, даже если результат вызывает полярные мнения.

Напомним, что финальный трейлер Death Stranding 2 выйдет за неделю до релиза, но не будет содержать значимых сюжетных деталей. Кодзима намеренно ограничивает информацию, чтобы сохранить эмоциональное воздействие от прохождения.

Death Stranding 2: On the Beach выходит 26 июня 2025 года на PlayStation 5. Версия для ПК пока не имеет точной даты, поэтому на этой платформе выйдет позднее..