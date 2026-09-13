За 400 долларов игрокам продают фигурку Сэма из Death Stranding 2 с ошибкой в главной надписи

Hot Toys готовит дорогую коллекционную фигурку Сэма Портера Бриджеса из Death Stranding 2, стоимость которой превышает $400. У неё подвижные глаза, более 30 точек артикуляции, множество аксессуаров, сменные элементы и даже светодиодная подсветка. Вот только с вниманием к деталям производители явно немного переборщили в обратную сторону.

На одежде Сэма обнаружили орфографическую ошибку в одной из ключевых надписей. Вместо правильного «TOMORROW» там указано «TOMORREW». Ошибку заметили пользователи после публикации подробного видео с фигуркой.

Особенно забавно это выглядит на фоне самой концепции Death Stranding, где надпись является частью фразы о соединении людей: «Both stick and rope, to protect and connect, together, for TOMORREW». При этом текст нанесён непосредственно на костюм персонажа, а исправить его после выпуска фигурки будет уже не так просто.

Пока неизвестно, является ли ошибка особенностью представленного прототипа или она попадёт во все серийные экземпляры. Учитывая цену фигурки и огромное количество мелких деталей, покупатели наверняка рассчитывали, что производитель проверит хотя бы надписи.