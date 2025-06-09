Завершилась подробная демонстрация Death Stranding 2: On the Beach перед релизом игры

Абсолютное величие. Основные моменты:
- На протяжении всей «премьеры» актёрский состав рассказывал истории о том, как они трудились над игрой и что для них значала работа с Хидео Кодзимой. Сам геймдизайнер тоже поделился некоторой информацией о производстве «симулятора курьера».
- Перед началом мероприятия прошла небольшая фотосессия на красной ковровой дорожке с главными персонами мероприятия, в том числе Хидео Кодзимой и Джеффом Кили — последний выступал в качестве ведущего.
- На «премьеру» проекта пришли Трой Бэйкер (Хиггс), Woodkid и Сиори Куцуна (Рэйни). Эль Фаннинг (Туморроу) не смогла приехать на мероприятие, поэтому общалась со зрителями дистанционно.
- Первым материалом, который показали в рамках ивент, стал постер с ключевыми персонажами игры. Им занимался художник Пабло Учида, работавший ранее над первой частью.
- Показали кат-сцену в дубляже на английском языке, которая ранее демонстрировалась в рамках прошлогоднего Tokyo Game Show. В ней герои поют песенку для малыша Рэйни, роль которой исполняет Сиори Куцуна.
- Был продемонстрирован «безумный» отрывок — в нём Сэм сражается с роботами огнестрельным оружием, в этом ему также помогает Туморроу — для этого она снимает ботинки, босиком погружается в смолу и накапливает силы, тем самым она даёт себе некие способности, которые позволяют справиться с недругами. Фрагмент заканчивается тем, что Сэм благодарит героиню за помощь.
- Среди прочего большое внимание уделили опенингу игры — геймплейные материалы по игре были записаны на PS5 Pro, поэтому можно увидеть как усовершенствовалась графика второй части по сравнению с оригиналом. В заставке демонстрируются впечатляющие виды под музыку Woodkid, актёрский состав и даётся краткое описание того, что произошло после финала первой части.
- Затем показали игровой процесс из пролога — цель Сэма в этом моменте состоит в том, чтобы вернуться с Лу домой. За небольшое количество времени авторы показывают ходьбу персонажа по горам, пауков, напоминают о возможностях сканера под названием Одрадек, демонстрируют функцию отдаления камеры, чтобы можно было оценить всю красоту открытого мира и природные катаклизмы. Из-за последнего протагонисту приходится успокаивать ребёнка — для этого нужно медленно качать DualSense, как было в первой части.
- После этого также был продемонстрирован геймплей, однако он уже больше был сфокусирован на экшене. Во фрагменте Сэм сражается с Нилом и его солдатами в месте, охваченном пламенем. В конце концов протагонист побеждает злодея за счёт гаджетов, пушек и других приёмов, но в антагониста попадает ракета и на этом момент заканчивается, поскольку далее следуют спойлеры.
- Последней частью обсуждения в рамках презентации стал саундтрек — из неё стало известно, что над композицией «To The Wilder» трудился не только Woodkid, но также Эль Фаннинг в студии звукозаписи и оркестр. Композитор среди прочего рассказал, что саундтрек игры планируется выпустить на виниле — предзаказы в зарубежных магазинах уже открыли.
Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня (24 июня для владельцев более дорогого издания) на PS5. Информации о русском языке появится ближе к релизу — примерно за несколько дней. Журналисты опубликуют обзоры 23 июня.
Коджимбо английский так и не выучил, позорище) японец с другой игрой буквально зашедший после него спокойно по-английски говорил
Зачем ему учить чужой язык, тем более пендосов ?
он уже много лет пытается работать на европейский рынок, от туда идет большая часть денег и поклонников.. действительно. нахрена ему знать их язык,когда даже рандомные японцы рангом пониже его знают?
Я уже молчу о том что Кодзима постоянно тусит с западными актерами типо Ридуса или Микельсона. Теперь мы знаем что он делал это видимо через переводчика который оставался за кадром фотосессий xD
короче ты бред говоришь и видно что вообще в индустрии не разбираешься, как и в Японии. Западная культура очень развита в Японии, они часто в разговорах используют англ слова, и если ты даже пару слов там на английском связать не можешь, ну значит всё плохо
Гений,гений,гений… скандировали они🤦🏻♂️
😁😁😁
Опять бурят сделал симулятор яндекс курьера.
Я смотрю, Кудзимыч любит постоянно фоткаться с разными персонажами. Видимо пунктик какой-то у чувака. То имя свое в заставке пишет по десять раз, то постонно фоточки кидает.
Это мы ждём!