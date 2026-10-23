Dead Trash получила бесплатное обновление Harbor с новой локацией и опасными противниками

Для олдскульного экшен-шутера Dead Trash вышло крупное обновление Harbor, расширяющее постапокалиптический мир игры. Свежий трейлер демонстрирует мрачную промышленную гавань, заброшенные городские районы и новые схватки с заражёнными и другими враждебными обитателями карантинной зоны. Апдейт уже доступен на PC и распространяется бесплатно.

Игрокам предстоит исследовать два новых уровня, проложенных через грязные доки, склады, контейнерные площадки и пришвартованные суда. Гавань контролируют опасные противники, среди которых банда байкеров в масках из крысиных черепов, агрессивные портовые рабочие и огромные крысы. Для борьбы с врагами теперь можно использовать и новую метательную гранату.

Dead Trash переносит игроков в город, брошенный властями после многолетнего жестокого карантина. Улицы заполонили бездумные, но смертоносные инфицированные, а выжившим приходится пробиваться через руины с молотом в руках. При этом угроза исходит не только от заражённых: в опасной зоне действуют бандиты и правительственные отряды, которым приказано уничтожать всех оставшихся внутри.

Помимо новых локаций и противников, Harbor добавляет сюжетные комикс-сцены, музыку и дополнительные секреты в уже знакомых районах. Обновление уже можно бесплатно скачать в Steam.