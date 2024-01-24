Демо-версия Souls-подобной ролевой игры Deathbound будет доступна во время Steam Next Fest

Бразильский разработчик Trialforge Studio и издатель Tate Multimedia сообщили, что начиная с 5 февраля для Deathbound, новой игры в жанре Souls, будет доступна эксклюзивная демо-версия на Steam Next Fest. Только самые смелые герои смогут преодолеть этот жестокий мир, в котором Жизнь и Смерть никогда не были более конфликтными.
Deathbound — это экшн-ролевая игра, действие которой происходит в устрашающей реальности, где сталкиваются Вера и Наука. Демо-версия Steam Next Fest переносит игроков на нижние улицы Акратии, изношенного поля битвы, захваченного Церковью Смерти и ужасными существами. Ближе к концу дороги лежит Грядущая Истина, бессердечный босс, рожденный в результате экспериментов эссенциантов. Путь вперед невозможно проложить в одиночку. Игроки должны призвать павших воинов Зиеминаля для их предстоящего крестового похода.
Игрокам предстоит поглотить сущности павших воинов, найденных на протяжении всего их путешествия, чтобы использовать уникальные силы и способности. Deathbound предлагает возможность создавать соответствующие стили игры с помощью своей групповой системы из 4 героев, где игроки могут динамически трансформироваться, плавно переключаясь между персонажами. Конфликты и взаимодействие между павшими воинами сильно влияют на игровой процесс, поэтому, чтобы выжить, отношения должны быть сбалансированными.
В демо-версии Steam Next Fest представлены пять игровых персонажей, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и наборами навыков.
- Поднимите сталь как благородный Терон Гийомен, правая рука Богини Смерти.
- Пронзите сердца Солдат Смерти, играя за Юлию Чевласкию, борца за свободу Культа Жизни.
- Продемонстрируйте грубую силу в роли Агароса из Меривы, сжатого кулака эрцгерцога.
- Владейте безжалостной магией, играя за Оливию Хайнц, канцлера короля Крулезгона.
- Ударьте из тени в роли Анны Лепус, разочарованной убийцы.
Находясь на грани поражения, игроки могут использовать точный Морф-удар, чтобы переломить ход битвы и одержать победу над непоколебимым врагом. Морф-удары выполняются объединенными силами всех поглощенных падших и могут стать решающим фактором между жизнью и смертью.
вот это стоит глянуть
И кто то ещё до сих пор обхаивает сочный "lord of the fallen"?, ага, "Deathbound" вот это априори и есть и будет барахлом..
Да больные ублюдки, я вот что ждал от лордов то и получил, обидно конечно что нормального сюжета не завезли,а так лучши идеи вобрал в себя.
Причём Лордов грызут с такой коллективной ненавистью, что просто оторопь берёт, но тут конечно свою лепту вносят стримеры полоскающие мозги куче безмозглых хомячков, один циничный Полезный Бес чего стоит, вроде умный мужик, но заносит его от сытости по чёрному и дураков расплодил мама дорогая..