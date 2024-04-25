Souls-подобная партийная ролевая игра Deathbound выйдет также на PS5 и Xbox Series

Souls-подобная партийная ролевая игра Deathbound выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series в тот же день, а ее ранее анонсированная версия для ПК (Steam, Epic Games Store, GOG) — в 2024 году, объявили издатель Tate Multimedia и разработчик Trialforge Studio. Откажитесь от Смерти, примите падших и покорите жестокую реальность, в которой Жизнь и Смерть никогда не находились в большем противоречии.
Расположенный в безжалостном темном фэнтезийном мире, где Вера и Наука никогда больше не конфликтовали, беспощадный мир Deathbound полон ужасающих существ и несгибаемых воинов. Нечестивый крестовый поход невозможно организовать в одиночку: игрокам придется призывать мертвых Зиеминаля, чтобы получить хоть какую-то надежду на выживание. Объединяйтесь с павшими воинами, найденными по всему миру, и динамически трансформируйтесь между каждым персонажем в середине боя с помощью единственной в своем роде партийной системы Soulslike из четырех героев Deathbound.