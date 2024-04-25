Souls-подобная партийная ролевая игра Deathbound выйдет также на PS5 и Xbox Series

В средневековом мире Deathbound, созданном на руинах технологий, сталкиваются фанатичная вера и противоестественная наука. Нам предстоит окунуться в священный крестовый поход Церкви Смерти против Культа Жизни.

В жестоком мире нас ждут сражения с неумолимыми существами, и ради выживания придётся искать уникальные подходы к ним. С помощью системы привязки наш герой сможет впитать в себя сущность павших воинов. Мы будем формировать свой стиль игры, используя их навыки и способности и плавно переключаясь между различными вариантами стилей.