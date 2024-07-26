Стала доступна демоверсия партийной ролевой Souls-подобной игры Deathbound на ПК и Steam и PS5

Tate Multimedia и Trialforge Studio сообщили, что играбельная демоверсия Deathbound, динамичной однопользовательской парной Soulslike-игры, теперь доступна в Steam и PlayStation 5. Создавайте альянсы с павшими воинами, используя инновационную систему партий из 4 героев, и объединяйтесь, чтобы победить ужасных существ и врагов.

Шагните в беспощадное царство Зиеминала, суровый мир, где Вера сталкивается с Наукой. В этом разлагающемся мире Deathbound вносит новый поворот в карающий жанр Soulslike. Вы не одиноки в своей борьбе за выживание. Ощутите силу павших, поглотив Эссенцию побежденных воинов. Каждый воин может похвастаться уникальными навыками, стилями боя и захватывающими предысториями, предлагая широкий спектр способностей в вашем распоряжении.

Deathbound выйдет одновременно на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam, GOG и Epic Games Store 8 августа 2024 года.