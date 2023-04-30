Deathground
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Deathground, хоррор на выживание с динозаврами, получил новые скриншоты

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Gruz_
Новости

После долгого отсутствия новостей, в связи с переносом Deathground на движок Unreal Engine 5, студия Jaw Drop Games представила новые скриншоты, демонстрирующий визуальную разницу между новой и старой версией движка. В играх улучшено освещено, тени, текстуры, детализация, добавлены более красивые эффекты огня и т.п.

В Deathground играть можно как в одиночку, так и в составе отряда до нескольких человек. В ходе выполнения миссий игроки смогут использовать разнообразные навыки и оружие посредством системы крафтинга или использовать скрытность. Игра обещает высокий уровень реиграбельности благодаря системе классов, где каждый класс обладает уникальными способностями. К тому же, в игре вас ждут разнообразные динозавры, погодная система и случайные точки спавн.

Deadground должна выйти для ПК, хотя до сих пор неизвестна дата релиза.

ПК Скриншоты
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Filinnny

Разработка в традициях Duke nukem forever?

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Staphylococcus XX

Дык не страшно! Лохматенький что в коридоре -чистая ворона, а тот что сидит на яйцах вообще симпатяга-его и обидеть грешно, ни то что его боятся.Какой же это нафиг хоррор? Надо было пауков напускать, или ещё гадость какую.

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