Deathground, хоррор на выживание с динозаврами, получил новые скриншоты ©

После долгого отсутствия новостей, в связи с переносом Deathground на движок Unreal Engine 5, студия Jaw Drop Games представила новые скриншоты, демонстрирующий визуальную разницу между новой и старой версией движка. В играх улучшено освещено, тени, текстуры, детализация, добавлены более красивые эффекты огня и т.п.

В Deathground играть можно как в одиночку, так и в составе отряда до нескольких человек. В ходе выполнения миссий игроки смогут использовать разнообразные навыки и оружие посредством системы крафтинга или использовать скрытность. Игра обещает высокий уровень реиграбельности благодаря системе классов, где каждый класс обладает уникальными способностями. К тому же, в игре вас ждут разнообразные динозавры, погодная система и случайные точки спавн.

Deadground должна выйти для ПК, хотя до сих пор неизвестна дата релиза.