Кровавый трейлер хоррора с динозаврами Deathground раскрывает примерные сроки запуска

Студия Jaw Drop Games готовит к выпуску свою напряжённую кооперативную игру Deathground, в которой игрокам предстоит выживать в окружении агрессивных динозавров. Игра выйдет в раннем доступе Steam в третьем квартале 2025 года и обещает стать достойной альтернативой давно забытому Dino Crisis.

Судя по последней разработческой презентации, игрокам придётся столкнуться с множеством опасных хищников. Например, ютараптор — быстрый, проворный и способный пролезать в вентиляцию, а миниатюрные компсогнаты атакуют группой, превращаясь в смертоносную угрозу. Главным же ужасом станет тираннозавр Рекс — гигант, от которого не скрыться просто так.

Deathground предлагает как одиночную игру, так и кооператив для нескольких участников. Геймплей строится на стелсе, стрельбе и выполнении заданий в окружении, где многое генерируется процедурно. Это гарантирует уникальные миссии каждый раз. Подробности об игре будут появляться по мере приближения к релизу.