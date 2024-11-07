Алёша присоединяется к героям игры "Бессмертный. Сказки Старой Руси"

В игре «Бессмертный. Сказки Старой Руси» вышло масштабное обновление 0.4.0, которое принесло немало интересных новинок. Пожалуй, самое важное дополнение — появление нового героя по имени Алёша.

Серьёзные изменения в боссах

Создатели игры провели серьёзную работу над боссами. Теперь все они становятся опаснее при длительных сражениях — начиная с 21-го хода их атака усиливается. При этом каждый из них получил индивидуальные изменения. К примеру, Вештица реже зовёт на помощь союзников, но бьёт сильнее, а Водяной обзавёлся новым пассивным умением «Прилив сил». Волколак-вожак и Леший стали выносливее, получив прибавку к здоровью, а Еретник и Триюда — агрессивнее. Особенно интересные изменения коснулись Чуда-Юда: помимо усиления базовых характеристик, его пассивная способность даёт Силу после каждого хода без получения урона.

Ребаланс Добрыни

Существенной переработке подвергся Добрыня. Многие его карты стали доступнее — например, «Забытое орудие» и «Щит Синекряжья» теперь требуют меньше очков действия. «Памятный доспех» получил статус эпической карты, а «Воин Великограда» в улучшенной версии наносит больше урона. Впрочем, некоторые способности пришлось ослабить: уменьшился урон «Вихря стали» и «Кровопускания», а «Крики павших» и «Расчётливый ум» стали дороже.

Новый контент и улучшения

Разработчики добавили десять новых общих карт и шесть случайных событий, а также доработали восемь уже существующих. Василиса получила визуальные эффекты для некоторых способностей, включая «Буйство стихии» и «Чародейский взрыв». Кроме того, появилась поддержка Steam Deck и геймпадов, а в бестиарии теперь есть удобные фильтры.

Диковинки и технические правки

В системе диковинок произошли интересные изменения. Отныне заполучить «Ожерелье вировника» можно у боссов, а некоторые предметы сменили редкость: «Чёрное зеркало» стало необычным, «Огниво» — эпическим, а «Посох чародея» — редким. Что касается технической стороны, то разработчики поправили множество ошибок. В частности, исправили проблемы с зависанием в бестиарии и во время боя с Горынычем, откорректировали описания диковинок и устранили баги в работе некоторых карт.

Игровая механика

Важные изменения коснулись и базовых механик. Изменилась логика работы Х-карт при двойном розыгрыше — теперь во второй раз очки действия считаются уже потраченными. Дар «Огнедышащий щит» активируется после получения брони в начале хода, а система выбора боя с легендарными боссами была переработана.

А вот ещё одно любопытное нововведение — появилась карта путешествия, которая наверняка поможет игрокам лучше ориентироваться в игровом мире. К слову, разработчики также поработали над сортировкой карт в колоде путешествия, чтобы сделать этот процесс более удобным.