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Бессмертный. Сказки Старой Руси 2024 г.
Пошаговая, Карточная, Фэнтези
7.2 81 оценка

Авторы "Бессмертного. Сказки Старой Руси" рассказали о создании карт

Simple Jack
Новости

1C Game Studios выпустила первый ролик из серии, в которой рассказывает о команде, создавшей «Бессмертный. Сказки Старой Руси». В ролике студия познакомила аудиторию с 2D-художницей Анастасией Баратовой, работавшей над картами роглайка.

Баратова рассказала, что работает в игровой индустрии около десяти лет. В «Бессмертном. Сказки Старой Руси» художница создавала персонажей, иконки и карты. Кроме того, девушка нарисовала более 150 реликвий и расходных предметов, которые игроки получат в процессе прохождения и побед над боссами.

Всего над картами «Бессмертного. Сказки Старой Руси» трудились 3 художника и несколько аутсорсеров. Девушка отметила, что изначально авторы планировали создать карты колоды в стиле «страдающего средневековья», однако позже отказались от идеи.

Ранее 1C Game Studios выпустила ролик, в котором поделилась деталями карточного роглайка. В ролике рассказали о главных героинях и их умениях.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
SOLUS5678

Ну хоть эта игра порадует или как всегда.

0
PastoralUpton

Художник прямо от слова худо...могли бы покрасивее нарисовать карты.

-1