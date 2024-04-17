Авторы "Бессмертного. Сказки Старой Руси" рассказали о создании карт

1C Game Studios выпустила первый ролик из серии, в которой рассказывает о команде, создавшей «Бессмертный. Сказки Старой Руси». В ролике студия познакомила аудиторию с 2D-художницей Анастасией Баратовой, работавшей над картами роглайка.
Баратова рассказала, что работает в игровой индустрии около десяти лет. В «Бессмертном. Сказки Старой Руси» художница создавала персонажей, иконки и карты. Кроме того, девушка нарисовала более 150 реликвий и расходных предметов, которые игроки получат в процессе прохождения и побед над боссами.
Всего над картами «Бессмертного. Сказки Старой Руси» трудились 3 художника и несколько аутсорсеров. Девушка отметила, что изначально авторы планировали создать карты колоды в стиле «страдающего средневековья», однако позже отказались от идеи.
Ранее 1C Game Studios выпустила ролик, в котором поделилась деталями карточного роглайка. В ролике рассказали о главных героинях и их умениях.
Ну хоть эта игра порадует или как всегда.
Художник прямо от слова худо...могли бы покрасивее нарисовать карты.