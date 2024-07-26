Авторы "Бессмертный. Сказки Старой Руси" добавили в игру Василису Премудрую

1C Game Studios выпустила для карточной игры «Бессмертный. Сказки Старой Руси» крупное обновление 0.2.0. Его уже можно загрузить в Steam. Масштабный патч добавил в тайтл новую героиню Василису Премудрую, четыре дополнительных уровня сложности, а также 27 достижений.

Разработчики рассказали, что для открытия Василисы, необходимо сыграть минимум один бой за Варвару. В бою новой героине будут помогать мамки-няньки. 1C Game Studios подчеркнула, что Василиса может показаться игрокам очень сложной, поэтому студия будет следить за отзывами и вносить необходимые изменения.

Новые уровни сложности:

«Легкий» — можно переиграть бой, стартовые карты в руке при переигрывании боя будут каждый раз меняться; игроки начинают путешествие с дополнительной диковинкой Медовый агат: дает 1 Силу и 1 Стойкость

«Средний» — можно переиграть бой, а стартовые карты в руке при переигрывании боя останутся теми же, что и в прошлый раз

«Классический» — бой переиграть нельзя

«Героический» — бой переиграть нельзя, сохранение игры отключено, при выходе из игры путешествие завершается поражением без выдачи награды

Еще разработчики «Бессмертный. Сказки Старой Руси» с выходом патча добавили новые иконки наград «улучшение карты» и «трансформация карты» и внесли небольшие правки в баланс карт Варвары.

«Бессмертный. Сказки Старой Руси» вышла в раннем доступе Steam в июне 2024 года. По словам разработчиков, они будут выпускать для игры контентные и балансные патчи в течение всего периода раннего доступа. Полноценный релиз запланирован на четвертый квартал 2024 года.