ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Бессмертный. Сказки Старой Руси 18.06.2024
Пошаговая, Карточная, Фэнтези
6.9 114 оценок

Авторы "Бессмертный. Сказки Старой Руси" добавили в игру Василису Премудрую

Simple Jack
Новости

1C Game Studios выпустила для карточной игры «Бессмертный. Сказки Старой Руси» крупное обновление 0.2.0. Его уже можно загрузить в Steam. Масштабный патч добавил в тайтл новую героиню Василису Премудрую, четыре дополнительных уровня сложности, а также 27 достижений.

Разработчики рассказали, что для открытия Василисы, необходимо сыграть минимум один бой за Варвару. В бою новой героине будут помогать мамки-няньки. 1C Game Studios подчеркнула, что Василиса может показаться игрокам очень сложной, поэтому студия будет следить за отзывами и вносить необходимые изменения.

Новые уровни сложности:

  • «Легкий» — можно переиграть бой, стартовые карты в руке при переигрывании боя будут каждый раз меняться; игроки начинают путешествие с дополнительной диковинкой Медовый агат: дает 1 Силу и 1 Стойкость
  • «Средний» — можно переиграть бой, а стартовые карты в руке при переигрывании боя останутся теми же, что и в прошлый раз
  • «Классический» — бой переиграть нельзя
  • «Героический» — бой переиграть нельзя, сохранение игры отключено, при выходе из игры путешествие завершается поражением без выдачи награды

Еще разработчики «Бессмертный. Сказки Старой Руси» с выходом патча добавили новые иконки наград «улучшение карты» и «трансформация карты» и внесли небольшие правки в баланс карт Варвары.

«Бессмертный. Сказки Старой Руси» вышла в раннем доступе Steam в июне 2024 года. По словам разработчиков, они будут выпускать для игры контентные и балансные патчи в течение всего периода раннего доступа. Полноценный релиз запланирован на четвертый квартал 2024 года.

Источник  
8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Egik81

Карточную игру можно обновлять до бесконечности. Главное не перегнуть палку и давать игрокам видимость того что они могут выиграть часто. Так сказать обмануть казино которое как известно обмануть не возможно. Тем более в данном случае используется отечественная обертка сказок древней руси.

0
Alex40001

ну как сказок хвосты и копыта как таковой лор весь извращенный

0
Wolfenstein

смазки старой руси и василиска 🪤🤌

0
Alex40001

скоро негра добавят

-1