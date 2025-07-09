Для карточного рогалика "Бессмертный. Сказки Старой Руси" вышел патч 1.2.2

Ребаланс уровней сложности и боссов
1C Game Studios объявила о выходе патча 1.2.2 для карточного рогалика Бессмертный. Сказки Старой Руси. Разработчики внесли множество правок, изменили уровни сложности и провели ребаланс боссов.
- Первые два режима «Прогулка» и «Поход» стали проще;
- Более плавная прогрессия на высоких уровнях сложности;
- Изменения баланса боссов Леший, Водяной и Ярон;
- Бои на уровне сложности «Подвиг» стали сложнее, но увеличилась получаемая награда за победу;
- Некоторые предметы и расходники для героев стали эксклюзивными для режима «Подвиг».
Авторы игры активно собирают обратную связь от геймеров по новому патчу. Опробовать обновленный рогалик «Бессмертный. Сказки Старой Руси» можно на VK Play. На игру действует скидка 30%.