Добрыня стал новым героем в игре "Бессмертный. Сказки Старой Руси"

В игре «Бессмертный. Сказки Старой Руси» появился новый герой — могучий богатырь Добрыня. Вместе с ним в обновлении 0.3.0 игроков ждёт немало приключений и испытаний.
Путешествие нового героя обещает быть эпическим — 21 шаг, причём каждый седьмой ознаменован схваткой с грозным боссом. Примечательно, что среди антагонистов появились и легендарные противники, созданные специально для противостояния Добрыне. В довершение ко всему, разработчики приготовили три новых случайных события, призванных разнообразить странствия богатыря и подарить игрокам неожиданные повороты сюжета.
Для истинных ценителей игры подготовлен особый сюрприз — двадцать уникальных достижений в Steam. Это отличная возможность для опытных игроков продемонстрировать своё мастерство и пополнить коллекцию виртуальных трофеев. Таким образом, создатели игры не только расширили контент, но и добавили дополнительную мотивацию для исследования всех аспектов обновлённого «Бессмертного».
Особое внимание в патче уделено боевой системе, в частности, сражениям с ключевыми антагонистами. Теперь Порченый колдун во второй фазе битвы обладает способностью к восстановлению, а коварная Яга-отступница прибегает к «Ядовитым шипам» значительно раньше. Не обошли вниманием и других злодеев: Триюда, Вештица и Водяной обзавелись новыми паттернами поведения, что сделало их ещё более опасными и непредсказуемыми противниками.
Впрочем, герои не остались безоружными перед лицом новых угроз. Обновление привнесло в игру целый арсенал полезных артефактов. Среди них — огниво, наносящее урон всем врагам при забывании карт, и костяной гребень, дарующий стойкость при использовании снадобий. Особого упоминания заслуживает клюка, способная сделать своего владельца неуязвимым. При этом некоторые знакомые предметы подверглись корректировке: к примеру, железная подкова теперь менее щедра на приливы сил, а пояс знахаря уменьшил количество дополнительных мест для снадобий с трёх до двух.
Варвара, ещё одна любимица публики, также не осталась без внимания разработчиков. Её карты умений претерпели значительные изменения: «Неживой щит» стал менее затратным по мане, «Искусница» теперь влияет на большее количество карт, а «Удар с разворота» обрёл новые устрашающие свойства.
В заключение стоит отметить ряд улучшений, направленных на повышение удобства игрового процесса. Благодаря обновлению игроки могут просматривать текущее задание непосредственно во время путешествия и боя благодаря специальной кнопке. Кроме того, добавлены оповещения о получении новых целей, что позволит лучше ориентироваться в игровых задачах. Разработчики также поработали над структурой сохранений и устранили ряд мелких недочётов, что в совокупности должно сделать прохождение более комфортным.
С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.
Замечательно.
Этой игре повезло с ЦА, игроки приняли её хорошо)
Ультрарусин? :))
если в игре не будет ящеров то это не игра!
Белорусская игра негров и ЛГБТ нет. Можно играть.
Зато етсь вечно-угнетенка белая и скулящая))
Лушче уж ЛГБТ и негры)
не помню тебя в этой игре
Ахахахах переиграл и уничтожил
наплечники из спейсмаринов. у нас таких не было.
Император был всегда.
иноземные
Чел ты угараешь или как? Это игра не по сказкам, от слова совсем. Загугли: Роман Папсуев Сказки древней Руси.
интересный проектик
Надеюсь, не Некитич? Он , как известно крестил Русь мечом.
игра с финалом или пока сырая?
А я уж подумал русы против ящеров 2.
хе, хе... Baldur's Gate 3 а-ля рюс. правда, очень очень очень примитивное
А че ето?! Смута 2? ) Или "потсмуток"?
а негр где?
на нетфликсе
На Нетфликсе и Нксус мод
Бредятина
тоже не понимаю зачем тебя зачали.
очередная кринжатина для умственно отсталых
на это лицо это скажешь тем пацанам кто тебе 11 дизлайков поставил?!