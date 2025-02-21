Карточный рогалик "Бессмертный. Сказки Старой Руси" получил новую бету с расширенной статистикой и иконками боссов

Для карточного рогалика «Бессмертный. Сказки Старой Руси» вышло обновление 1.0.2 в бета-ветке. Разработчики добавили много интересного: раздел статистики с историей путешествий, особые иконки боссов на карте и свежие визуальные эффекты. Правда, чтобы оценить все эти штуки, придётся вручную переключиться на бета-версию.

Как попасть в бету

Подключиться довольно просто:

Кликаем правой кнопкой по игре в библиотеке Steam Заходим в «Свойства» Открываем вкладку «Бета-версии» Жмём на «Нет» и выбираем "public_beta"

Что нового добавили

В игре появился раздел «Статистика» в главном меню — теперь можно посмотреть историю всех своих путешествий. Правда, есть небольшой нюанс: походы, совершённые до обновления 1.0.2, будут показаны с меньшим количеством данных.

Ещё добавили свежие иллюстрации для карт Василисы и общих карт. А в Сбросе теперь карты сортируются по-новому — по времени попадания.

Улучшения интерфейса

На Карте Путешествий появились следы и уникальные иконки боссов, чтобы сразу было видно, кто вас ждёт впереди. Также поменяли порядок экранов в конце путешествия. Раньше сначала показывали статистику, а потом прогресс. Теперь наоборот — сначала прогресс, потом статистика.

В разделе «Развязка путешествия» добавили иконки диковинок, которые можно получить за победу над легендарными боссами. А ещё исправили проблему с масштабированием на нестандартных экранах — теперь всё будет отображаться как надо.

Геймплей

В обычном режиме теперь можно переигрывать каждый бой только 3 раза. А ещё подправили баланс некоторых карт:

Карта «Выживание» у Добрыни стала дороже — стоит 2(2) вместо 2(1)

Эффект «Ослепление» у Алёши блокирует все сопутствующие эффекты при попадании

Его же «Ответный удар» увеличивает урон на значение «Прилива сил»

В Сбросе карты переехали — те, что попали туда последними, находятся слева.

Звук

Добавили новые визуальные эффекты и звуки для призыва Мороков (как Василисы, так и Кощея) и появления Кокона нежити.

Также теперь можно услышать, как герой получает урон от «Отравления», «Кровотечения» и «Горения». У Еретника озвучили намерение «Поглощение», а у Кладовика — «Обвал».

Для владельцев Steam Deck

Если играете на портативке от Valve, то заметите, что поле для описания карт стало больше, а шрифт в описаниях и подсказках увеличился.

Исправления багов

Разработчики пофиксили немало проблем:

У Кощея больше не пропадает персонаж при призыве Морока

Бука перестал рычать, когда открываешь его страницу в Бестиарии

На экранах 16:10 текст на кнопке отказа от наград больше не вылезает за границу

Кнопка «Конец хода» сейчас выглядит как надо при использовании контроллера или клавиатуры

Иконки в описаниях карт больше не исчезают после смены разрешения

Ещё подправили карты Варвары: с «Расчетливости» убрали серую подсветку, а у «Расстановки» обновили описание.