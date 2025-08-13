Карточный рогалик "Бессмертный. Сказки Старой Руси" выйдет на консолях

На приставках игру выпустят под названием Deathless. The Hero Quest

1C Game Studios объявила, что карточный рогалик «Бессмертный. Сказки Старой Руси» этой осенью выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Издателем консольной версии выступит Fulqrum Publishing (King’s Bounty).

На консолях «Бессмертный. Сказки Старой Руси» выйдет под названием Deathless. The Hero Quest. Авторы также рассказали, что после выхода игры на ПК игроки провели в ней более 4 млн сражений и завершили 280 тыс. путей героев.

События разворачиваются во вселенной известного литературного цикла Романа Папсуева. Геймеров ждет игра с героями русского фольклора, путешествующими по миру Белосветья.

В роли нескольких предложенных персонажей предстоит спасти мир от зла. Для этого нужно собирать колоду карт и много сражаться с хорошо узнаваемыми врагами, среди которых Змей Горыныч, Баба-яга и Кощей Бессмертный.

