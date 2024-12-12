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Бессмертный. Сказки Старой Руси 18.06.2024
Пошаговая, Карточная, Фэнтези
7.1 135 оценок

Карточный рогалик "Бессмертный. Сказки Старой Руси" вышел из раннего доступа - теперь игроков ждёт битва с самим Кощеем

Lunersun
Новости

«Бессмертный. Сказки Старой Руси» — карточная игра про наших любимых сказочных героев — наконец-то вышла из раннего доступа. Полгода разработчики улучшали игру, и вот теперь можно по-настоящему отправиться спасать Белосветье вместе с Варварой Красой, Василисой Премудрой, Добрыней Никитичем и Алёшей.

Самое главное в релизной версии — возможность сразиться с самим Кощеем. Теперь, когда пройдёте путь за каждого героя, сможете бросить вызов главному злодею русских сказок. Правда, бой будет не из лёгких, но разработчики об этом позаботились — добавили особые диковинки, которые помогут в схватке.

Не обошлось и без изменений в балансе. Василису немного ослабили — уменьшили здоровье с 50 до 40 и переделали, как работают её мамки-няньки. Досталось и Добрыне — ему тоже подрезали здоровье, но зато усилили некоторые карты. Например, «Тяжёлый щит» отныне даёт больше брони, а «Огнедышащий щит» бьёт по всем врагам разом.

В игре появилось много новых штук: пять случайных событий, куча новых зелий и особых предметов для разных героев. Сделали и несколько приятных улучшений — можно быстро глянуть информацию о противнике прямо в бою, а все фоны красиво анимировали. Ну а для тех, кто только начинает играть, обновили обучение. Его можно и пропустить, если уже знаете, что к чему, и заново пройти, если что-то забыли. И кстати, подсказки сейчас сами подстраиваются под то, чем вы играете — клавиатурой или геймпадом.

С полным списком изменений можно ознакомиться тут. А ещё, если у вас есть желание, можете почитать наш свежий обзор на игру.

Обзор Бессмертный. Сказки Старой Руси - годный "рогалик" в славянской мифологии
11
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
пекабир

былинный кринж

1
hpi

Парабеллум.

0
AllConforD

"«Бессмертный. Сказки Старой Руси» — карточная игра про наших любимых сказочных героев — наконец-то вышла из раннего доступа."

Нравятся мне подобные карточные рогалики.

p.s. Скоро Новый год, прикуплю, пожалуй, к празднику доброму, сию игрулю дивную от “старцев” русских, порадую и себя родимого, да и дружину, 1C Game Studios, дружную.

-2