Карточный рогалик "Бессмертный. Сказки Старой Руси" вышел из раннего доступа - теперь игроков ждёт битва с самим Кощеем

«Бессмертный. Сказки Старой Руси» — карточная игра про наших любимых сказочных героев — наконец-то вышла из раннего доступа. Полгода разработчики улучшали игру, и вот теперь можно по-настоящему отправиться спасать Белосветье вместе с Варварой Красой, Василисой Премудрой, Добрыней Никитичем и Алёшей.

Самое главное в релизной версии — возможность сразиться с самим Кощеем. Теперь, когда пройдёте путь за каждого героя, сможете бросить вызов главному злодею русских сказок. Правда, бой будет не из лёгких, но разработчики об этом позаботились — добавили особые диковинки, которые помогут в схватке.

Не обошлось и без изменений в балансе. Василису немного ослабили — уменьшили здоровье с 50 до 40 и переделали, как работают её мамки-няньки. Досталось и Добрыне — ему тоже подрезали здоровье, но зато усилили некоторые карты. Например, «Тяжёлый щит» отныне даёт больше брони, а «Огнедышащий щит» бьёт по всем врагам разом.

В игре появилось много новых штук: пять случайных событий, куча новых зелий и особых предметов для разных героев. Сделали и несколько приятных улучшений — можно быстро глянуть информацию о противнике прямо в бою, а все фоны красиво анимировали. Ну а для тех, кто только начинает играть, обновили обучение. Его можно и пропустить, если уже знаете, что к чему, и заново пройти, если что-то забыли. И кстати, подсказки сейчас сами подстраиваются под то, чем вы играете — клавиатурой или геймпадом.

С полным списком изменений можно ознакомиться тут. А ещё, если у вас есть желание, можете почитать наш свежий обзор на игру.