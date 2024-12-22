Путешествие по Старой Руси стало портативным - создатели "Бессмертного" добавили поддержку Steam Deck

Карточный рогалик «Бессмертный. Сказки Старой Руси» теперь можно запустить на Steam Deck — разработчики добавили полноценную поддержку портативной консоли от Valve. При запуске игра автоматически настраивается под устройство, так что никаких дополнительных действий от игроков не требуется.

Впрочем, авторы признают, что работа ещё не закончена — в ближайшем патче 1.0.1 они планируют улучшить отображение некоторых экранов и оптимизировать размер шрифтов. А пока что разработчики выпустили небольшой хотфикс, который исправил баг с записками о противниках и подкорректировал положение камеры в битвах с высокими боссами.