ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Бессмертный. Сказки Старой Руси 18.06.2024
Пошаговая, Карточная, Фэнтези
7.1 89 оценок

Ранняя версия карточного рогалика "Бессмертный. Сказки Старой Руси" стала доступна игрокам

Lunersun
Новости

Разработчики из 1C Game Studios объявили о запуске в раннем доступе Steam своего нового проекта — карточного приключения «Бессмертный. Сказки Старой Руси». Игра предлагает погрузиться в мир славянской мифологии и фольклора, сражаясь с противниками при помощи колоды карт и уникальных способностей героев.

Сейчас игрокам доступен только один персонаж — Варвара Краса, ловкая и сообразительная искательница сокровищ. Однако разработчики планируют активно развивать и дополнять игру во время периода раннего доступа. В ближайшие месяцы игра обзаведётся двумя новыми играбельными героями, расширенной коллекцией карт и разнообразием противников. Детальный план обновлений будет представлен командой в скором времени.

Стандартное издание игры в раннем доступе предлагается по цене 599 рублей, однако в течение первых двух недель после запуска действует скидка в размере 15%, снижающая стоимость до 509 рублей. Ещё более выгодные условия распространяются на Deluxe-издание, включающее в себя цифровой артбук и саундтрек игры. Его можно приобрести за 508 рублей вместо стандартной цены в 997 рублей.

18
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
SOLUS5678

Подождём полного релиза.

3
Пользователь ВКонтакте

Ну почему карты-то опять // Михаил Чернышев

2
Пользователь ВКонтакте

чушщь // Ирония Твоя

-7
Alex40001

мусорная игра для ценителей ....

-12
Niphestotel

Как это, мусорная игра для ценителей? Для ценителей, как раз таки я думаю зайдет!)

0
Alex40001 Niphestotel

после многоточия куда больше слов чем вы думаете но просто 1с плакать будет

0