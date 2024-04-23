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Бессмертный. Сказки Старой Руси 2024 г.
Пошаговая, Карточная, Фэнтези
7.1 82 оценки

Разработчики "Сказок Старой Руси" рассказали о противниках ближнего боя

Simple Jack
Новости

Студия 1C Game продолжает знакомить с будущей игрой «Бессмертный. Сказки Старой Руси». Вышел новый ролик, посвящённый врагам, которые умеют атаковать только в ближнем бою. Они могут нападать только с «первой позиции» — если между ними и героем никого нет. Когда один враг погибает, второй может атаковать без перемещения.

В серии «Знакомство с игрой» будет ещё пять роликов. В следующем нам покажут противников, владеющих навыками дальнего боя. Также будут рассказы о мире и других персонажах игры. «Бессмертный. Сказки Старой Руси» планируют выпустить в этом году в раннем доступе.

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