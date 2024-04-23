Разработчики "Сказок Старой Руси" рассказали о противниках ближнего боя

Погрузитесь в чарующий мир Белосветья — сказочную вселенную, где оживают легенды и предания славянского фольклора. Этот мир, бережно и с любовью переработанный художником и писателем Романом Папсуевым, населён персонажами, знакомыми каждому с детства. Вы встретите прекрасную Василису Премудрую, очаровательную Варвару-Красу, загадочного Кощея Бессмертного и грозного Змея Горыныча. Также будьте готовы и к встречам с менее привычными обитателями славянских сказаний — жуткими ведьмами-вештицами из западнославянского фольклора, свирепыми волколаками и даже зловещими демонами Иномирья, заменяющими здесь традиционных чертей и бесов.

«Бессмертный. Сказки Старой Руси» — это карточный «рогалик», предлагающий игрокам огромное разнообразие стратегий и тактик. Каждый герой обладает уникальным набором карт, из которых вы сможете составить свою неповторимую колоду, идеально подходящую для достижения поставленной цели. Выбирайте карты с умом, продумывайте комбинации и создавайте мощные синергии, которые помогут вам одолеть любых противников на пути к победе. Однако имейте в виду, что каждое новое путешествие по миру Белосветья не будет похоже на предыдущее. Случайные события, неожиданные встречи и меняющиеся условия сделают каждое прохождение уникальным и полным сюрпризов.

Что касается играбельных персонажей, то вы сможете выбрать одну из двух уникальных героинь, каждая из которых обладает своими особыми талантами и стилем игры. Первая из них — прекрасная Василиса, могущественная волшебница, повелевающая силами стихий. В бою ей на помощь приходят верные мамки-няньки, готовые по первому зову своей госпожи вступить в схватку с врагом. Но даже без их поддержки Василиса способна дать отпор любому противнику — всё зависит от того, как вы решите развивать её магические способности. Выберете ли вы путь неукротимой ярости огня, сокрушительной мощи земли, стремительности ветра или целительной силы воды?

Если же вам по душе более ловкий и хитроумный подход, то ваш выбор — очаровательная Варвара, искусная охотница за сокровищами. Её верные спутники — зачарованный топорик и волшебная коса, которые выполняют малейшее желание своей хозяйки. Эти необычные артефакты способны менять свою форму по мысленному приказу Варвары.