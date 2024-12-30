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Бессмертный. Сказки Старой Руси 18.06.2024
Пошаговая, Карточная, Фэнтези
6.9 151 оценка

The Game Awards и Цири погубили российский карточный рогалик - откровения создателей "Бессмертного"

Lunersun
Новости

«А что у нас с башкой вообще было?» — так глава 1C Game Studios Альберт Жильцов высказался о решении выпустить «Бессмертного» прямо перед The Game Awards 2024. В свежем выпуске подкаста «После титров» он признался, что карточная игра по мотивам Старой Руси полностью провалилась.

Жильцов объяснил, что дело не только в недоработках самой игры. Просто выпустить её перед главной игровой премией года оказалось не самой умной идеей:

«Понятно, что и в момент TGA, и неделю после него все обсуждали классные вопросы и симпатичную или несимпатичную Цири. На «Сказки» всем было насрать».

А ведь «Бессмертный» должен был стать первой игрой в целой серии. Теперь же будущее проекта под большим вопросом — если дела не наладятся, продолжения можно не ждать:

«Никто просто не даст на них денег», — честно признал Жильцов.

Сама игра вышла в июне в Steam, потом добралась до VK Play, а в середине декабря получила обновление до версии 1.0.

Карточный рогалик "Бессмертный. Сказки Старой Руси" вышел из раннего доступа - теперь игроков ждёт битва с самим Кощеем
2
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Victor_von_Ion

Дядя, я тебе открою секрет, но и без Цири и TGA всем было бы насрать, а знаешь почему?

карточный рогалик

Ответ прям в заголовке.

12
Mranabiz

Расскажи это "белатро" который взял кучу номинаций, клоун

-2
Лорд Малак Mranabiz

Настолько популярен что ты даже его название правильно написать не смог.

2
dexxxx123

Жалкое оправдание. На карточный рогалик просто всем насрать... Даже без скуф-цыри. Делайте норм игры.

4
goodneighbor

Походу так и не дождемся качественной и высокобюджетной ААА игры в старорусском сеттинге. Всякие смуты и прочий инди-ширпотреб просто убьют интерес у публики к этому жанру.

2
AT_Sagor

Было бы что губить.

1
JohnTornton

ох уж эти отмазки
просто калище выпустили, которое очевидно провалилось бы
а теперь: ой ну все смотрели новый трейлер супермена, поэтому не заметили нашей игры
и тп бред

и причём тут вообще обсуждение тем и покупка игры?
можно обсуждать цири и покупать любую интересную тебе игру, одно другому не мешает

1
BashfulUgochi

Походу они рассчитывали на такой же успех, как у того же Darkest Dungeon, вот только не угадали с сеттингом, поэтому и опростоволосились.

1
GoliafJx

Клон Slay the spire. В Darkest Dungeon нет карт.

2
BashfulUgochi GoliafJx

Да, карт нет, но чувствуется, что им и вдохновлялись.

1
0ncnjqybr

Пока кто-то в одно рыло пилит Vladik Brutal с прекрасной графикой и мясным геймплеем, другие целой командой не могут выдать ничего сложнее рогалика. Хороши, блин. И еще чем-то недовольны.

1
Лорд Малак

Делаете нишевый проект, который понравится только Витале. Удивляетесь что он не обрел популярность.

1
Crazyqsoled

В чем проблема выпустить космических рейнджеров на новый движок? С новым сюжетом, это охеревшая игра даже по меркам 2024 года, лично мое мнение, квесты, торговля, да даже боевка цепляет. Кому нужны вообще КАРТОЧНЫЕ ХУХАХАХАХАХА рогалики? Конченные, это такая бездарная идея. Видно что есть возможности игры создавать, но почему-то планка стоит неадекватно высокая, смутой бить возьмака, к/ф Защитники ответ мстителям, к чему это всё? Фул шлак выпускают.

0
Phoentice

Отмыли бабки два каких-то бича , которые ничего не соображают видимо в играх , думая "О игры это хайп, вкинемся и поднимем бабла, ну либо отмоем"

-1
Stinger_Max

Так и есть.

1
orion1786

Плохому танцору и яйца мешают )

-1
AndralStormborn

Опередил, это я хотел сказать) Факт, потому что

-1
Yushimitsy Zic

когда есть слово российский это почти всегда гуано.)))

-7
AndralStormborn

Как бы поцреотам не было обидно за державу, но факт)

-2
0ncnjqybr AndralStormborn

Ну то есть вы оба гoвно по вашей же логике. Каждый по паспорту российский гражданин.

0