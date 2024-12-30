The Game Awards и Цири погубили российский карточный рогалик - откровения создателей "Бессмертного"

«А что у нас с башкой вообще было?» — так глава 1C Game Studios Альберт Жильцов высказался о решении выпустить «Бессмертного» прямо перед The Game Awards 2024. В свежем выпуске подкаста «После титров» он признался, что карточная игра по мотивам Старой Руси полностью провалилась.

Жильцов объяснил, что дело не только в недоработках самой игры. Просто выпустить её перед главной игровой премией года оказалось не самой умной идеей:

«Понятно, что и в момент TGA, и неделю после него все обсуждали классные вопросы и симпатичную или несимпатичную Цири. На «Сказки» всем было насрать».

А ведь «Бессмертный» должен был стать первой игрой в целой серии. Теперь же будущее проекта под большим вопросом — если дела не наладятся, продолжения можно не ждать:

«Никто просто не даст на них денег», — честно признал Жильцов.

Сама игра вышла в июне в Steam, потом добралась до VK Play, а в середине декабря получила обновление до версии 1.0.