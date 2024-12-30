The Game Awards и Цири погубили российский карточный рогалик - откровения создателей "Бессмертного"

«А что у нас с башкой вообще было?» — так глава 1C Game Studios Альберт Жильцов высказался о решении выпустить «Бессмертного» прямо перед The Game Awards 2024. В свежем выпуске подкаста «После титров» он признался, что карточная игра по мотивам Старой Руси полностью провалилась.
Жильцов объяснил, что дело не только в недоработках самой игры. Просто выпустить её перед главной игровой премией года оказалось не самой умной идеей:
«Понятно, что и в момент TGA, и неделю после него все обсуждали классные вопросы и симпатичную или несимпатичную Цири. На «Сказки» всем было насрать».
А ведь «Бессмертный» должен был стать первой игрой в целой серии. Теперь же будущее проекта под большим вопросом — если дела не наладятся, продолжения можно не ждать:
«Никто просто не даст на них денег», — честно признал Жильцов.
Сама игра вышла в июне в Steam, потом добралась до VK Play, а в середине декабря получила обновление до версии 1.0.
Дядя, я тебе открою секрет, но и без Цири и TGA всем было бы насрать, а знаешь почему?
Ответ прям в заголовке.
Расскажи это "белатро" который взял кучу номинаций, клоун
Настолько популярен что ты даже его название правильно написать не смог.
Жалкое оправдание. На карточный рогалик просто всем насрать... Даже без скуф-цыри. Делайте норм игры.
Походу так и не дождемся качественной и высокобюджетной ААА игры в старорусском сеттинге. Всякие смуты и прочий инди-ширпотреб просто убьют интерес у публики к этому жанру.
Было бы что губить.
ох уж эти отмазки
просто калище выпустили, которое очевидно провалилось бы
а теперь: ой ну все смотрели новый трейлер супермена, поэтому не заметили нашей игры
и тп бред
и причём тут вообще обсуждение тем и покупка игры?
можно обсуждать цири и покупать любую интересную тебе игру, одно другому не мешает
Походу они рассчитывали на такой же успех, как у того же Darkest Dungeon, вот только не угадали с сеттингом, поэтому и опростоволосились.
Клон Slay the spire. В Darkest Dungeon нет карт.
Да, карт нет, но чувствуется, что им и вдохновлялись.
Пока кто-то в одно рыло пилит Vladik Brutal с прекрасной графикой и мясным геймплеем, другие целой командой не могут выдать ничего сложнее рогалика. Хороши, блин. И еще чем-то недовольны.
Делаете нишевый проект, который понравится только Витале. Удивляетесь что он не обрел популярность.
В чем проблема выпустить космических рейнджеров на новый движок? С новым сюжетом, это охеревшая игра даже по меркам 2024 года, лично мое мнение, квесты, торговля, да даже боевка цепляет. Кому нужны вообще КАРТОЧНЫЕ ХУХАХАХАХАХА рогалики? Конченные, это такая бездарная идея. Видно что есть возможности игры создавать, но почему-то планка стоит неадекватно высокая, смутой бить возьмака, к/ф Защитники ответ мстителям, к чему это всё? Фул шлак выпускают.
Отмыли бабки два каких-то бича , которые ничего не соображают видимо в играх , думая "О игры это хайп, вкинемся и поднимем бабла, ну либо отмоем"
Так и есть.
Плохому танцору и яйца мешают )
Опередил, это я хотел сказать) Факт, потому что
когда есть слово российский это почти всегда гуано.)))
Как бы поцреотам не было обидно за державу, но факт)
Ну то есть вы оба гoвно по вашей же логике. Каждый по паспорту российский гражданин.