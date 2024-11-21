В "Бессмертный. Сказки Старой Руси" добавили Подвиги - испытания становятся всё сложнее с каждой победой

В игре «Бессмертный. Сказки Старой Руси» появилось крупное обновление 0.4.1, которое добавило совершенно новую механику — систему «Подвигов». Теперь каждый новый забег будет интереснее предыдущего за счёт особых условий, которые делают игру всё сложнее и сложнее. И эти условия не просто меняются — они накапливаются. То есть с каждым пройденным путешествием испытания становятся всё более серьёзными. Хочешь открыть новый Подвиг? Придётся сначала победить со всеми текущими усложнениями.

Разработчики также поработали над атмосферой. Лексад Коварный отныне выглядит куда эффектнее благодаря новой ауре, да ещё и получил собственную озвучку при призыве. А вот Василиса научилась красиво звучать, когда атакует сразу нескольких врагов. Кстати, на карте путешествий сейчас сразу видно, где вы уже побывали.

Не обошлось и без важных изменений в балансе. Например, «Ларец-теремок» больше не будет работать весь бой напролёт — только раз за раунд. А Волколак-вожак наконец-то перестал лениться в начале боя, если оказывался впереди. Также теперь можно заранее глянуть, во что улучшится карта в руке.

С полным списком изменений можно ознакомиться тут.