В игре "Бессмертный. Сказки Старой Руси" появился бестиарий, где содержится информация о встреченных противниках

Создатели карточного «рогалика» выпустили обновление 0.3.1, которое принесло массу интересных нововведений.

Главной новинкой патча стал бестиарий — настоящая сокровищница знаний о противниках. Отныне игроки смогут глубже погрузиться в мир игры, изучая подробности о таких персонажах, как Анчипыр, Бебок, Болотник и даже Босорка-двоедушница. А для самых любопытных приготовлен особый сюрприз — во время странствий появилась возможность наткнуться на записки с историями об этих созданиях.

Добрыня, любимец публики, не остался без внимания разработчиков. Его способности подверглись тщательной балансировке. После обновления богатырь стал настоящим огнеборцем — ему не страшно Горение. Кроме того, разработчики перетряхнули всю колоду Добрыни, изменив редкость и эффекты множества карт. К примеру, «Богатырский удар» стал дешевле, но немного слабее, а «Пополам!» теперь наносит ещё больше урона.

А ещё игроков ждёт обновлённый интерфейс коллекции карт, а также доработанное поведение Главаря разбойников. Елена Премудрая тоже не осталась в стороне — её «Колдовская сила» отныне правильно усиливается от «Равновесия». Разработчики не забыли и про визуальную составляющую. Эффекты «Неподвижность» и «Шипы» обзавелись новыми анимациями. А битва с Яроном Лихорадом сейчас проходит на уникальном фоне.

И конечно же, не обошлось и без исправления ошибок. Решена проблема с сохранениями, а карты и эффекты стали работать как задумано. Например, «Таран щитом» Добрыни научился отбрасывать сразу нескольких врагов, а «Толчок» больше не ломает анимацию Змея Горыныча.

С полным списком изменений можете ознакомиться по ссылке.