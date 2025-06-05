Deathloop и Ogu and the Secret Forest - новые игры в бесплатной раздаче Epic Games Store

В Epic Games Store готовится новая волна халявы, и на этот раз список особенно вкусный. Авторитетный инсайдер billbil-kun, неоднократно точно предсказывавший будущие раздачи, сообщил, что с сегодняшнего вечера (18:00 по МСК) все желающие смогут бесплатно получить Deathloop и Ogu and the Secret Forest.

Deathloop — стильный шутер от создателей Dishonored. Здесь игрок застревает во временной петле на острове, полном убийц, и должен перехитрить врагов, используя способности, оружие и хитроумную тактику. Сеттинг вдохновлён Америкой 70-х, а динамичный геймплей не даст заскучать.

Ogu and the Secret Forest — душевная рисованная адвенчура с рейтингом 93% положительных отзывов в Steam. Это история о дружбе, загадках волшебного леса и очаровательных существах — идеальный релакс после напряжённых боёв в Deathloop.

Раздача сменит Tiny Tina's Wonderlands и Limbo, так что поспеши — времени забрать старые тайтлы осталось совсем немного!