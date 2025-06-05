Deathloop и Ogu and the Secret Forest - новые игры в бесплатной раздаче Epic Games Store

В Epic Games Store готовится новая волна халявы, и на этот раз список особенно вкусный. Авторитетный инсайдер billbil-kun, неоднократно точно предсказывавший будущие раздачи, сообщил, что с сегодняшнего вечера (18:00 по МСК) все желающие смогут бесплатно получить Deathloop и Ogu and the Secret Forest.
Deathloop — стильный шутер от создателей Dishonored. Здесь игрок застревает во временной петле на острове, полном убийц, и должен перехитрить врагов, используя способности, оружие и хитроумную тактику. Сеттинг вдохновлён Америкой 70-х, а динамичный геймплей не даст заскучать.
Ogu and the Secret Forest — душевная рисованная адвенчура с рейтингом 93% положительных отзывов в Steam. Это история о дружбе, загадках волшебного леса и очаровательных существах — идеальный релакс после напряжённых боёв в Deathloop.
Раздача сменит Tiny Tina's Wonderlands и Limbo, так что поспеши — времени забрать старые тайтлы осталось совсем немного!
Ну халявно конечно не плохо, ну сейчас опять набегут адепты не доступно в рф, если что не устраивает есть зеленый маркет, если рук нет регион поменять или создать новый акк.
Так можно АКК перевести на Казахстан.
Так напиши как это сделать?
Не умеешь пользоваться поисковыми системами?
Deathloop - шикарная недоделка.
Xyйня. Она полностью линейна. По рекламным материалам может показаться, что это головоломка-песочница в стиле Хитмана, но на деле ты просто 100500 раз бегаешь по одним и тем же локациям к отмеченной точке, думать вообще не нужно.
Хлам.
в турецком регионе забрать можно? // Mikhail Tsyganov
С впн все игры можно забирать на турецком аккаунте.
Да // Vengel Bryde
Спасибо) значит сегодня будет повод зайти в профиль свой)) // Mikhail Tsyganov
А мне дедлуп понравился, даже нигра норм, не бесячий.
Просто лица негра не было видно, ну только в некоторых в моментах, когда его двойники появлялись