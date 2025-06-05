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Deathloop 14.09.2021
Экшен, Шутер, От первого лица
6.6 602 оценки

Deathloop и Ogu and the Secret Forest - новые игры в бесплатной раздаче Epic Games Store

butcher69 butcher69

В Epic Games Store готовится новая волна халявы, и на этот раз список особенно вкусный. Авторитетный инсайдер billbil-kun, неоднократно точно предсказывавший будущие раздачи, сообщил, что с сегодняшнего вечера (18:00 по МСК) все желающие смогут бесплатно получить Deathloop и Ogu and the Secret Forest.

Deathloop — стильный шутер от создателей Dishonored. Здесь игрок застревает во временной петле на острове, полном убийц, и должен перехитрить врагов, используя способности, оружие и хитроумную тактику. Сеттинг вдохновлён Америкой 70-х, а динамичный геймплей не даст заскучать.

Ogu and the Secret Forest — душевная рисованная адвенчура с рейтингом 93% положительных отзывов в Steam. Это история о дружбе, загадках волшебного леса и очаровательных существах — идеальный релакс после напряжённых боёв в Deathloop.

Раздача сменит Tiny Tina's Wonderlands и Limbo, так что поспеши — времени забрать старые тайтлы осталось совсем немного!

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
kotasha

Ну халявно конечно не плохо, ну сейчас опять набегут адепты не доступно в рф, если что не устраивает есть зеленый маркет, если рук нет регион поменять или создать новый акк.

12
Vantor

Так можно АКК перевести на Казахстан.

opexdisturbed Vantor

Так напиши как это сделать?

barabear opexdisturbed

Не умеешь пользоваться поисковыми системами?

1
Laicus

Deathloop - шикарная недоделка.

7
Блоха В Сарафане

Xyйня. Она полностью линейна. По рекламным материалам может показаться, что это головоломка-песочница в стиле Хитмана, но на деле ты просто 100500 раз бегаешь по одним и тем же локациям к отмеченной точке, думать вообще не нужно.

1
saa0891

Хлам.

4
Пользователь ВКонтакте

в турецком регионе забрать можно? // Mikhail Tsyganov

Traha_Global

С впн все игры можно забирать на турецком аккаунте.

Пользователь ВКонтакте

Да // Vengel Bryde

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Спасибо) значит сегодня будет повод зайти в профиль свой)) // Mikhail Tsyganov

Dark1994

А мне дедлуп понравился, даже нигра норм, не бесячий.

Carissa7517

Просто лица негра не было видно, ну только в некоторых в моментах, когда его двойники появлялись