Deathloop получила свой первый гипервизор-обход защиты Denuvo

Впервые для Deathloop вышел способ обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты позволяет запустить игру на процессорах AMD и Intel.

Примечательно, что ранее ПК-версия Deathloop уже была взломана хакершей EMPRESS.

Кроме того, ранее Deathloop уже бесплатно раздавалась в Epic Games Store, благодаря чему многие пользователи смогли добавить игру в свою библиотеку без дополнительных затрат.

Шутер с видом от первого лица, переносящий игроков на Чёрный риф, где царит беззаконие, и идёт борьба между двумя убийцами с необычайными способностями.

В центре повествования — история о двух идеальных убийцах, попавших в загадочную временную петлю. Они обречены проживать один и тот же день снова и снова. Для Кольта единственный шанс выбраться из петли — устранить восемь ключевых целей до конца дня. При этом за вами охотится Джулианна, которой может управлять другой игрок. Каждый поворот петли — это прекрасная возможность узнать что-то новое о мире, опробовать новые пути и методы, получить новое оружие и способности, чтобы в конце концов вырваться на свободу.