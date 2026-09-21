RUNE взломала DeathSprint 66 спустя два года после релиза и отвязала игру от Proxima Anti-Cheat

Группа RUNE выпустила взломанную версию DeathSprint 66, которая оставалась без подобного релиза почти два года после выхода. Игра появилась на ПК ещё в сентябре 2024 года, однако используемая в ней защита долгое время препятствовала появлению полноценной пиратской версии.

DeathSprint 66 защищена не только стандартными средствами Steam, но и системой Proxima Beta Game Anti Cheat, или PGAC. Использование этой технологии официально подтверждено издателем игры: античит предназначен для обнаружения мошенничества, взломов и других запрещённых действий со стороны игроков.

По информации RUNE, группе пришлось полностью распаковать исполняемый файл DeathSprint 66 и отвязать игру от Proxima Anti-Cheat. После этого специалисты восстановили необходимые части программы, чтобы она могла нормально запускаться без защитного компонента.

Именно Proxima Anti-Cheat ранее создавала основную проблему для желающих обойти защиту DeathSprint 66. Ещё в ноябре 2024 года пользователи сообщали, что обычные методы обхода защиты Steam с игрой не работают, а причиной называли использование Proxima Game Anti-Cheat.

При этом сама DeathSprint 66 уже давно поддерживает официальный автономный режим. Разработчики добавили возможность полностью без подключения к интернету играть в PvE-режим Episodes и тренировочный Rehearsal ещё 11 ноября 2024 года. Таким образом, в случае релиза RUNE речь идёт прежде всего об удалении зависимости исполняемого файла от защиты, а не о взломе серверной части игры.

Примечательно, что в сообщении о релизе отдельно подчёркивается: с момента выхода DeathSprint 66 в сентябре 2024 года полноценной взломанной версии от известных групп так и не появлялось. Теперь RUNE заявляет, что смогла полностью отделить игру от Proxima Anti-Cheat.