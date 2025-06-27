Трейлер Deathtrap Dungeon The Golden Room, интерактивный фильм, основанный на классической книге-игре Яна Ливингстона

Сюжет: Герой отправляется на поиски приключений и проходит испытания на пути к Золотой комнате.

Особенности: элементы визуальной новеллы, видеовставки, свобода выбора.

В ролях: Джорджия Хёрст (известная по сериалу Vikings) и Маркус Фрейзер (Transformers: The Last Knight).

Выход игры Deathtrap Dungeon: The Golden Room запланирован на 2025 год на платформах Xbox One, IOS, PlayStation 4, Switch и PC. Разработчик: Wales Interactive, Good Gate Media. Издатель: Wales Interactive. Русский язык заявлен в виде субтитров, в Steam доступно демо.