Кооперативный сайд-скроллер Deathwish Enforcers стал доступен на Nintendo Switch и PS4 ©

Компания Monster Bath Games и разработчики Battle Princess Madelyn объявили, что кооперативный сайд-скроллер Deathwish Enforcers для вышел на PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch.

На дворе 1969 год, преступный синдикат пытается захватить улицы Сан-Франциско. Как часть элитной полиции города, «Dathwish Enforcers», вы должны любым возможным способом уничтожить нечисть, которая засоряет ваши улицы. Сражайтесь на улицах и встретьтесь лицом к лицу с лидером синдиката Биг Боссом Икс.

В этой пародии на классические боевики 60-х и 70-х отправляйтесь на улицы, наполненные наркотиками, кишащие нежитью кладбища, сражайтесь с бандами байкеров и выбивайте дерьмо из преступников за бонусы.

Особенности: