Deathwish Enforcers 2023 г.
7.3 4 оценки

Кооперативный сайд-скроллер Deathwish Enforcers стал доступен на Nintendo Switch и PS4

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monk70
Новости

Компания Monster Bath Games и разработчики Battle Princess Madelyn объявили, что кооперативный сайд-скроллер Deathwish Enforcers для вышел на PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch.

На дворе 1969 год, преступный синдикат пытается захватить улицы Сан-Франциско. Как часть элитной полиции города, «Dathwish Enforcers», вы должны любым возможным способом уничтожить нечисть, которая засоряет ваши улицы. Сражайтесь на улицах и встретьтесь лицом к лицу с лидером синдиката Биг Боссом Икс.

В этой пародии на классические боевики 60-х и 70-х отправляйтесь на улицы, наполненные наркотиками, кишащие нежитью кладбища, сражайтесь с бандами байкеров и выбивайте дерьмо из преступников за бонусы.

Особенности:

  • 7 уровней аркадной стрельбы
  • 4 члена элитного отряда на выбор
  • Усильте свое оружие или уничтожьте врагов специальным
  • Погрузитесь в захудалую изнанку города
  • Локальный кооператив до 4 игроков
  • Побалуйте себя мастером ретро-аудио, Gryzor87
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