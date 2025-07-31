Анонсирована демо-версия нарративной RPG Декадант

Студия PRdroid Games совместно с издателем Valkyrie Initiative представили демоверсию нарративной ролевой игры Декадант. Опробовать проект можно эксклюзивно на площадке VK Play.
Действие игры разворачивается в мрачном Петербурге в феврале 1917 года. Игрокам предстоит взять на себя роль дворянина конца XIX века и провести его через все ключевые этапы жизни, начиная с самого рождения. Каждое принятое решение будет влиять на судьбу героя и развитие событий. Разработчики обещают глубокую интерактивную историю, в которой можно стать оратором, пропагандистом, авантюристом или командиром, предлагая по-новому взглянуть на события, предшествующие революции.
Полноценный релиз Декадант запланирован на начало 2026 года для ПК и консолей.
так бы была норм игра если бы... но это то что вы видели
тут скорей деградант..(
визуальная новелла под видом РПГ про хруст французской булки. Вся интерактивность это читать текст и жать 2 кнопки. Спасти империю или возглавить революцию выбором в диалоге это конечно мощно. Геймплей состоит из статичных картинок в сепии и ползунков статистики. Вершина геймдизайна и эксклюзивно для ВК Плей, что уже говорит о многом. Ждать до 2026 года чтобы почитать фанфик.
Существует целый жанр текстовых игр, в большинстве из них даже картинок нет. И оно очень популярно у любителей интерактивных книжек. Непонятно, чего ты тут гoвнишься.
Текстовые адвенчуры не называют себя РПГ и не обещают перевернуть историю выбором в диалоге. Это просто кликер с текстом а не интерактивная книга. Популярность жанра не делает каждый его продукт хорошим особенно когда геймплей это 2 кнопки и ползунки статистики. Симулятор чтения фанфиков по истории не становится игрой от слова ролевая.
Любопытная новелла. Видно, что вдохновлялись жизнью и страданиями Бранта
Чем-то напомнило Жизнь и страдания господина Бранте.