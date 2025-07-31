Анонсирована демо-версия нарративной RPG Декадант

Студия PRdroid Games совместно с издателем Valkyrie Initiative представили демоверсию нарративной ролевой игры Декадант. Опробовать проект можно эксклюзивно на площадке VK Play.

Действие игры разворачивается в мрачном Петербурге в феврале 1917 года. Игрокам предстоит взять на себя роль дворянина конца XIX века и провести его через все ключевые этапы жизни, начиная с самого рождения. Каждое принятое решение будет влиять на судьбу героя и развитие событий. Разработчики обещают глубокую интерактивную историю, в которой можно стать оратором, пропагандистом, авантюристом или командиром, предлагая по-новому взглянуть на события, предшествующие революции.

Полноценный релиз Декадант запланирован на начало 2026 года для ПК и консолей.