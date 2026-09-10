DECAPOLICE перенесли на 2027 год - LEVEL-5 хочет довести необычную детективную RPG до готового состояния

LEVEL-5 отложила релиз криминальной детективной RPG DECAPOLICE. Изначально игру планировали выпустить в 2026 году, однако теперь её выход состоится в 2027-м. Проект готовится для PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и PC через Steam.

Об изменении сроков рассказал генеральный директор LEVEL-5 Акихиро Хино во время трансляции LEVEL-5 Vision 2026 II Dream. По его словам, разработчики понимают, что создание игры требует времени, и продолжают работу над проектом, чтобы предложить игрокам действительно необычный детективный опыт.

В DECAPOLICE расследования будут проходить не только в привычном формате. Игроки смогут исследовать виртуальные версии мест преступлений, собирать улики и допрашивать подозреваемых, после чего предстоит сопоставить полученные сведения на специальной доске дела и самостоятельно определить преступника. При этом расследование, дедукция, арест и сражения должны быть объединены в единый игровой процесс.

Отдельное место займут дополнительные Case Missions с новыми делами и головоломками. Для их разработки LEVEL-5 сотрудничает с японской компанией SCRAP, известной своими квест-комнатами и другими иммерсивными проектами. Одно из дел, «Три убийства мафиози», уже представили публике, причём его концепция основана на оригинальной разработке SCRAP.

Несмотря на перенос, у игроков появится возможность опробовать DECAPOLICE ещё до релиза. Игра будет представлена на Tokyo Game Show 2026, которая пройдёт с 17 по 21 сентября в выставочном центре Makuhari Messe в Чибе.

LEVEL-5 пока не назвала точную дату выхода DECAPOLICE в 2027 году. Судя по заявлению Хино, дополнительное время студия намерена использовать для дальнейшей работы над проектом и его детективными механиками.