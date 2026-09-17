DECAPOLICE получила трёхминутный геймплейный трейлер - детективная RPG отправит игроков расследовать преступления

LEVEL-5 представила трёхминутный геймплейный трейлер DECAPOLICE, посвящённый детективной RPG с расследованиями в открытом городе. Новую демо-версию игры можно будет опробовать на Tokyo Game Show 2026, которая пройдёт с 17 по 21 сентября в выставочном центре Makuhari Messe в Чибе.

Главным героем DECAPOLICE станет начинающий детектив Харвард. Ему предстоит расследовать преступления в огромном городе, перемещаясь между реальным миром и его виртуальной копией. Последняя получила название DECASIM и представляет собой точную реконструкцию настоящего города, в которой сохранились воспоминания о совершённых преступлениях.

Именно DECASIM станет одним из главных инструментов расследования. Улики, которые невозможно обнаружить в реальности, можно будет искать в виртуальном пространстве, а затем использовать полученную информацию для раскрытия преступлений в настоящем мире. Таким образом, игрокам предстоит сопоставлять события в двух версиях одного города и постепенно восстанавливать картину произошедшего.

DECAPOLICE сочетает классическое детективное расследование с элементами RPG и исследованием открытого мира. Харварду предстоит выслеживать преступников, изучать окружение и собирать улики, постепенно приближаясь к разгадке центральной истории.

Новая демо-версия позволит лично опробовать игровые механики на Tokyo Game Show 2026. Полноценный релиз DECAPOLICE запланирован на 2027 год для PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК в Steam.