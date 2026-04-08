Сюрпризы от Level-5: авторы Ni no Kuni готовят презентацию с возможным возвращением DECAPOLICE

Японская студия Level-5, известная по серии Ni no Kuni, официально подтвердила проведение нового шоу Level-5 Vision 2026, где представит свои будущие проекты. Прямая трансляция состоится уже 10 апреля, и разработчики обещают обойтись без спойлеров до самого эфира.

Президент компании Акихиро Хино заявил, что содержание презентации держится в полной тайне, намекнув на «по-настоящему горячие» анонсы для фанатов. Такой подход только усиливает интерес к событию, особенно на фоне недавнего возрождения студии.

Главным кандидатом на возвращение считается DECAPOLICE — детективная RPG, о которой давно не было новостей. Ранее релиз проекта был перенесён на 2026 год, и если планы не изменились, игра вполне может вновь появиться на публике именно в рамках шоу.

В последние годы Level-5 активно наращивает темп: компания уже выпустила Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time и Inazuma Eleven: Victory Road, а также работает над Professor Layton and the New World of Steam для новой консоли Nintendo.

С учётом плотного графика релизов и интриги вокруг презентации, Level-5 Vision 2026 может стать одним из самых обсуждаемых игровых событий недели.