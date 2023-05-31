Cюрреалистический хоррор Decarnation с музыкой Акиры Ямаоки стал доступен на ПК и Nintendo Switch ©

Shiro Unlimited и Atelier QDB рады сообщить, что игра ужасов Decarnation теперь доступна на ПК через Steam, Steam Deck и Nintendo Switch.

Приготовьтесь погрузиться в психологические муки, путешествуя по миру снов и кошмаров. Вдохновленная культовыми приключенческими 2D-хоррор-играми и культовыми фильмами Сатоси Кона и Дэвида Линча, Decarnation - это леденящее душу повествование, которое не оставит равнодушным ни одного геймера.

Отправляйтесь в незабываемое приключение вместе с Глорией, танцовщицей кабаре, жизнь которой рушится на глазах. Следуйте за ней по пути, пока она сражается со своими внутренними демонами и разгадывает тайны своего травмированного разума. Разгадайте загадки и столкнитесь с ужасающими монстрами, обитающими в самых темных уголках души.