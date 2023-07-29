Для шпионской песочницы Deceive Inc. вышло обновление Neon Nights с сезонным каталогом 2 и новым агентом

Разработчик Sweet Bandits Studios и издатель Tripwire Presents объявили о выпуске обновления Neon Nights для шпионской песочницы Deceive Inc.. Выпущенное для ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, это обновление знаменует собой второе крупное обновление контента после запуска игры. Обновление добавляет нового Агента, который представляет игровой процесс с ядом, и Сезонный каталог 2, наполненный новой косметикой.
Особенности обновления Neon Nights:
- Neon Nights — сезонный каталог 2: Удобная для игроков альтернатива традиционным системам боевого пропуска получает второй каталог предложений с обновлением Neon Nights. Игроки могут разблокировать нового агента-убийцу, Сасори, а также премиальные легендарные скины в стиле киберпанка для Сасори и Ханса, а также специальные скины из каталога 2 для Сквайра, Ю-Ми и Чавеса за монеты Каталога, заработанные за игру. Премиум предметы из каталога можно разблокировать с помощью облигаций (внутриигровая премиальная валюта), что дает доступ к большему количеству разблокируемых предметов. Опытные агенты также могут одеться, чтобы произвести впечатление, и дополнительно изменить внешний вид своего агента с помощью нового набора эксклюзивных чернил, которые впервые добавляют специальные визуальные эффекты.
- Новый агент, Сасори: Некогда самый печально известный убийца в мире, Сасори дал клятву покончить с кровопролитием после восстания против своего бывшего босса Ганса. Позже Сасори открыл свой собственный ресторан в Осаке, где он мирно жил, пока его не вынудил вернуться на поле боя сотрудник Deceive Inc. Чавес. Единственное условие Сасори: никаких залогов.
- Новый эффект яда: Сасори также представляет несмертельный яд, новый статусный эффект, который идет вместе с уникальным набором оружия, основанным на метании дротиков и традиционном мече вакидзаси. Помимо блокирования всех форм исцеления, яд также предотвращает сложные взаимодействия, такие как взлом дверей. Базовая пассивная способность Сасори также отслеживает отравляющие вещества, позволяя ему отслеживать цели сквозь стены. Это делает Сасори настоящей угрозой, позволяя ему изолировать конкурирующих агентов, прежде чем нанести удар.
- Обновления системы HEAT: компания DECEIVE INC., разработанная для уменьшения сопутствующего ущерба и повышения операционных стандартов, ввела эту новую систему, чтобы предотвратить ненужный вред гражданскому населению. Агенты будут наказываться повышенной уязвимостью и получать дополнительный урон, если слишком много раз подряд ошибочно принимают гражданских за конкурирующих агентов. Уровни HEAT игроков также будут снижаться со временем.