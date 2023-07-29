Для шпионской песочницы Deceive Inc. вышло обновление Neon Nights с сезонным каталогом 2 и новым агентом

Присоединяйтесь к мировой элите тайных агентов в этой мультиплеерной игре, где умение быть незаметным станет вашим главным оружием. Сможете ли вы пройти через охрану, скрыться в толпе и использовать передовые гаджеты, чтобы выкрасть ценный пакет до того, как это сделают ваши соперники?