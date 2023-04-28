В шпионской песочнице Deceive Inc начались бесплатные выходные после первого крупного обновления ©

Deceive Inc. не так давно появилась на рынке, а уже предлагаются бесплатные выходные. Это отличная возможность познакомиться с этой игрой, напоминающей шпионскую Spy vs Spy.

В течение следующих 3 дней, до конца воскресенья, мы можем бесплатно играть в Steam в недавно вышедшую на рынок игру Deceive Inc, которая получает множество хвалебных отзывов от пользователей (в среднем 87% в Steam).

Если вам понравилась игра во время бесплатных выходных, вы можете воспользоваться акцией действующей до 4 мая 2023 г. Благодаря ей мы можем приобрести игру со скидкой 20%.

Deceive Inc. получила некоторые большие изменения 20 апреля, с обновлением Misery Empire. Патч 1.06 внес улучшения в игровой баланс, подбор игроков и даже предоставил нам доступ к "соблазнительнице" по имени Ред, которую вы можете увидеть в действии ниже.