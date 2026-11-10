Экшен Deception IV: The Nightmare Princess с PlayStation 4 перенесли на ПК с помощью нейросетей

Энтузиаст под ником rcostanza опубликовал первый публичный релиз неофициального ПК-порта тактического экшена Deception IV: The Nightmare Princess, изначально вышедшего на консоли PlayStation 4. Проект представляет собой статическую рекомпиляцию оригинального бинарного кода, что позволяет запускать игру напрямую на операционных системах Windows и Linux без необходимости использовать традиционный эмулятор консоли. Вся базовая логика обрабатывается непосредственно процессором компьютера, а системные вызовы операционной системы Sony перехвачены и заменены на нативные библиотеки.

Графическая часть проекта построена на базе наработок видеоядра эмулятора shadPS4 с отрисовкой через графический API Vulkan 1.3. В отличие от общих эмуляторов, этот порт создавался под одну конкретную игру, что позволило разработчику полностью воссоздать звуковую подсистему. В проект встроена полноценная реализация фирменного звукового микшера KTSL2 компании Koei Tecmo и декодера потокового аудио ATRAC9, благодаря чему в игре без ошибок воспроизводятся все звуковые эффекты и фоновая музыка.

Порт поддерживает любые разрешения экрана, включая 720p, 1080p, 1440p и 4K, масштабируя оригинальную картинку с помощью встроенного алгоритма повышения резкости AMD FSR 1 RCAS. Игрокам доступны оконный и полноэкранный режимы, синхронизация кадров и меню настроек, вызываемое прямо во время игрового процесса клавишей F10 или удержанием кнопки выбора на геймпаде. Управление полностью адаптировано под клавиатуру и любые современные контроллеры, включая DualShock 4, DualSense и геймпады семейства Xbox. При этом частота кадров жестко заблокирована на значении 30 кадров в секунду, так как вся внутренняя физика и тайминги игры привязаны к рендерингу каждого кадра, а попытка включить режим на 60 кадров приводит к удвоению скорости всех действий.

Автор проекта открыто признался, что практически весь программный код порта был написан большой языковой моделью, поскольку сам он совершенно не владеет языком программирования C++.

В текущей сборке под номером 0.1 реализована функция быстрого пропуска стартовых заставок, переносящая в главное меню всего за 6 секунд после запуска, а также поддержка пользовательских сохранений и дополнений. Проект является полностью портативным и хранит файлы конфигурации и кэш шейдеров в папке с игрой, не засоряя системные директории операционной системы.

Для запуска требуется собственный расшифрованный дамп оригинального издания Deception IV: The Nightmare Princess версии 1.01 для PlayStation 4, процессор с поддержкой инструкций AVX и видеокарта с поддержкой Vulkan 1.3. Исходный код проекта и готовые сборки для Windows и Linux распространяются бесплатно под открытой лицензией GPL-2.0, при этом файлы самой игры в состав дистрибутива не входят.