RPG-экшн на выживание Decision: Red Daze отмечает первую годовщину крупным обновлением ©

Литовское издательство Nordcurrent Labs и независимые разработчики FlyAnvil, создавшие популярную франшизу Decision, отмечают годовщину выпуска своего последнего воплощения Decision: Red Daze. Чтобы отметить это событие, команда разработчиков подготовила крупное обновление игры с новыми функциями геймплея и изменениями в дизайне.

Это обновление включает в себя доработку инвентаря и управления отрядом, возможность менять привязки клавиатуры, а также новое оружие и средства защиты, такие как мины и щиты.

Среди других значительных обновлений — мастерская, в которой игроки могут модифицировать предметы, улучшения визуальных и звуковых эффектов, а также общая оптимизация и многое другое. Баланс игры также был скорректирован с точки зрения зданий, врагов, предметов, торговцев, навыков, а также были внесены различные исправления ошибок.

«Команда FlyAnvil рада объявить о крупном обновлении для Decision в её первую годовщину. Эта ролевая игра на выживание за последний год собрала преданных фанатов, и мы прилагаем все усилия, чтобы сделать ее еще лучше. Игроков ждет ряд новых функций и улучшений, в том числе усовершенствование инвентаря отряда, новое оружие и защита, а также корректировка игрового баланса. Кроме того, команда усердно работает над вторым большим обновлением, которое будет выпущено в конце этого года. FlyAnvil надеется, что эти обновления заинтересуют игроков и заставят их продолжать борьбу за выживание в опасном постапокалиптическом мире Decision: Red Daze», — заявила команда FlyAnvil.