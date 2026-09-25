Deck of Haunts выйдет на консолях 8 октября - игрокам предстоит превратить особняк в смертельную ловушку

DANGEN Entertainment и Mantis Games объявили дату консольного релиза Deck of Haunts — roguelike-декбилдера, в котором игрокам предстоит взять под контроль дом с привидениями. Игра выйдет 8 октября на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Xbox One и Switch. На PC через Steam проект появился ещё 7 мая 2025 года.

Игроки выступят в роли сверхъестественного хозяина особняка, который заманивает внутрь исследователей, играет на их страхах и поглощает их сущность. Днём предстоит перестраивать дом, размещать комнаты и защищать главное помещение — «Сердце», в котором сосредоточена сила особняка.

Ночью начинается охота. С помощью колоды карт можно призывать призраков, менять расположение коридоров, создавать пугающие события и постепенно доводить посетителей до безумия. Одни карты воздействуют непосредственно на людей, другие позволяют изменять сам особняк и превращать его в ещё более опасный лабиринт.

Полученную от испуганных жертв сущность можно использовать для открытия новых комнат и способностей, а также для привлечения более опасных противников. По мере развития дома в нём будут появляться всё более серьёзные испытания, включая представителей правоохранительных органов и жрецов.

Основу Deck of Haunts составляет сочетание строительства особняка и карточной механики: эффективность ловушек зависит не только от состава колоды, но и от того, как игрок спроектировал собственный дом. Поэтому каждое новое прохождение позволяет экспериментировать с планировкой и набором инструментов ужаса.

Deck of Haunts появится на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Xbox One и Switch 8 октября.