Вам предстоит стать хозяином зловещего особняка в новом рогалике с построением колоды Deck of Haunts

DANGEN Entertainment анонсировало релиз нового roguelike с построением колоды Deck of Haunts, разработанного Mantis Games. Игра выйдет для PC через Steam в начале 2025 года, а на консолях — в конце года. В Deck of Haunts игроки принимают на себя роль злобного дома с привидениями, заманивающего в свои залы ничего не подозревающих людей.

Действие происходит в 1970-х годах в Америке, где игроки управляли заброшенным арт-деко особняком, полным ненависти к человечеству. Днем вам предстоит стратегически строить лабиринт, расставляя ловушки вокруг комнаты Сердца, в то время как ночью следует использовать колоду ужасных карт для вызова духов, способных свести с ума или убить исследователей.

Каждый ход вы можете создавать уникальные комбинации карт, усиливающих вашу мощь. Когда страх ваших жертв достигнет критического уровня, извлеките их сущность для улучшения особняка. Deck of Haunts обещает жуткую атмосферу, наполненную напряжением и стратегией, в которой ваше правление террора будет оспаривать смельчаков, включая правоохранительные органы и священников.

Соберите свою колоду призраков и превратите свой дом в настоящий кошмар, который поглотит всех, кто осмелится войти.