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Deckline 07.05.2025
Ужасы, Инди, Карточная, От первого лица
7 1 оценка

Мрачная Восточная Европа, обречённые солдаты и последняя партия в "Дурака": карточный хоррор Deckline выйдет на ПК в мае

Lunersun Lunersun

Скоро на ПК выйдет карточная игра с мрачной военной тематикой. Разработчики Deckline выпустили новый трейлер и объявили, что их творение увидит свет уже 7 мая. Суть тут, в общем-то, простая — партия в русского «Дурака» становится последним развлечением для солдат, брошенных на произвол судьбы где-то в Восточной Европе 90-х.

В игре будет как сюжетный режим с несколькими концовками, так и бесконечный соревновательный вариант с глобальной таблицей лидеров. Да и сама механика, судя по описанию, постоянно меняется — каждая партия должна получаться разной.

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