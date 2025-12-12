На The Game Awards 2025 показали дебютный трейлер мрачного souls-like от первого лица Decrepit

Во время церемонии The Game Awards 2025 состоялся официальный анонс Decrepit — новой мрачной ролевой игры в жанре souls-like от издателя Three Friends и студии Jämmerdal Games. Проект сразу привлёк внимание зрителей благодаря атмосферному трейлеру, который показал суровый мир проклятого замка и жестокие сражения от первого лица. Релиз запланирован на 2026 год, а первая подтверждённая платформа — ПК, где игра уже имеет страницу в Steam.

Decrepit предлагает классическую структуру хардкорного экшена, но через перспективу от первого лица. Игроку предстоит выбраться из зловещего замка, наполненного нежитью и смертельными ловушками. Центральной механикой станет цикличность: каждая смерть обнуляет часть прогресса, отнимает снаряжение и возвращает героя в подземелья — но уже из другой камеры. Лишь опыт, знания о локациях и оружие, добытое у врагов, помогают продвигаться дальше.

Боевая система строится на выносливости, точном позиционировании и чтении атак противника. Каждое оружие обладает уникальными анимациями и ритмом, а дополнительно будут доступны наступательные заклинания, усиливающие стиль игры. Разработчики подчёркивают: в Decrepit важны выдержка и аккуратность — малейшая ошибка может стоить жизни.

Анонс показал только первые штрихи мира, но уже ясно, что проект ориентирован на поклонников суровых и атмосферных RPG, ценящих вызов и напряжённые боевые столкновения.